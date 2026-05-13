Рак может долго не болеть. На какие признаки советуют обратить внимание врачи

Ко Всемирному дню борьбы против рака специалисты Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации напоминают: отсутствие боли не означает отсутствие болезни. А регулярные профилактические обследования спасают жизнь.

Онкологические заболевания (рак) - это группа болезней, при которых в организме образуются злокачественные опухоли.

Медики подчеркивают, что они развиваются постепенно и на ранних стадиях часто не имеют выраженных симптомов.

"Основная опасность онкологических заболеваний заключается в их позднем выявлении. При обнаружении болезни на ранней стадии возможны эффективное лечение и полное выздоровление", - отметили в центре.

Рак предстательной железы

Рак предстательной железы - одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин старшего возраста.

Заболевание развивается постепенно и на ранних стадиях часто протекает бессимптомно.

Возможные ранние изменения:

учащенное мочеиспускание, особенно в ночное время;

ослабление струи мочи;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Ранняя диагностика направлена на выявление заболевания до появления выраженных симптомов. К основным методам относятся профилактические осмотры у уролога, анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА), а также дополнительные обследования по показаниям врача.

Мужчинам старше 50 лет рекомендуется проходить профилактическое обследование не реже одного раза в год.

Соблюдение здорового образа жизни, достаточная физическая активность и рациональное питание способствуют снижению риска развития заболевания.

Рак шейки матки

Рак шейки матки - злокачественное заболевание, которое развивается постепенно и длительное время может не вызывать жалоб.

Возможные ранние проявления:

необычные выделения;

кровянистые выделения вне менструации;

контактные кровянистые выделения;

дискомфорт внизу живота.

Ранняя диагностика рака шейки матки позволяет выявить изменения на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Важную роль играют регулярные осмотры у гинеколога, проведение цитологического мазка (ПАП-теста) и тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ).

Снижению риска заболевания также способствует своевременная вакцинация против ВПЧ.

Рак желудка

Рак желудка - злокачественное заболевание слизистой оболочки желудка.

На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно либо проявляться незначительными и неспецифическими признаками.

Следует обратить внимание на:

снижение аппетита;

чувство тяжести после еды;

быстрое насыщение;

изжогу, отрыжку;

общую слабость.

Ранняя диагностика направлена на своевременное выявление изменений слизистой оболочки желудка и предупреждение развития осложнений.

Важную роль играет своевременное лечение гастрита, язвенной болезни и других заболеваний желудка, в том числе связанных с инфекцией Helicobacter pylori, а также регулярное наблюдение у врача.

Соблюдение принципов рационального питания, отказ от курения и употребления алкоголя способствуют снижению риска развития заболеваний желудка.

По рекомендации врача проводится гастроскопия.

Рак лeгких

Рак легких - злокачественное заболевание дыхательной системы, часто связанное с воздействием вредных факторов окружающей среды.

На ранних стадиях заболевание может не иметь выраженных симптомов.

Возможные ранние признаки:

длительный кашель;

одышка при привычной физической нагрузке;

повышенная утомляемость;

частые заболевания дыхательных путей.

Ранняя диагностика рака легких позволяет выявить заболевание на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Важное значение имеют регулярные профилактические обследования, в том числе флюорография.

Полный отказ от курения, соблюдение мер охраны труда при работе с вредными веществами и своевременное обращение к врачу при кашле, продолжающемся более трех недель, способствуют снижению риска развития заболевания.

Важно помнить

Регулярные профилактические осмотры помогают выявить рак своевременно;

здоровый образ жизни снижает риск их развития;

ранняя диагностика спасает жизнь.

Специалисты подчеркивают, что многие виды рака поддаются эффективному лечению при раннем выявлении, пишет bb.lv. Именно поэтому важно не игнорировать даже незначительные изменения самочувствия, регулярно проходить профилактические осмотры и своевременно обращаться к врачу.