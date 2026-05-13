Семь тысяч военнослужащих: Латвия стала одной из площадок крупных учений НАТО

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военные учения
ФОТО: LETA

В течение мая в Латвии проходят более десяти национальных и международных военных учений. В них участвуют около 7000 военнослужащих, включая союзников по НАТО и подразделения сил специальных операций.

Май в Латвии проходит под знаком масштабной военной активности. По данным Национальных вооруженных сил, в стране одновременно организованы более десяти ранее запланированных учений с участием латвийских военных и союзников по НАТО.

В общей сложности в учениях принимают участие около 7000 военнослужащих.

Среди крупнейших маневров — «Kristāla bulta 2026», «Spring Warrior», «Spring Storm», «Open Spirit 2026», «Trojan Footprint 26», «Iron Spear 2026», «GRIFS VII», «Baltic Zenith» и «Aurora 26».

Часть мероприятий проходит не только в Латвии, но и в сотрудничестве с другими странами региона.

Особое внимание в этом году привлекают учения сил специальных операций НАТО «Trojan Footprint 26». Часть этих маневров проходит именно на территории Латвии.

В Национальных вооруженных силах отмечают, что это одни из крупнейших учений сил специальных операций в Европе.

Что важно понимать: подобные учения в последние годы стали регулярной частью военной активности в странах Балтии. На фоне войны России против Украины НАТО усиливает координацию, совместимость армий и присутствие союзников в регионе.

Во время учений жители Латвии могут чаще видеть перемещение военной техники, полеты авиации и присутствие иностранных военных подразделений.

Военные подчеркивают, что все мероприятия были запланированы заранее и проводятся в рамках подготовки к совместным оборонительным операциям и отработки взаимодействия союзников.

Отдельные учения сосредоточены на действиях сухопутных войск, другие — на работе саперов, противоминных операциях, логистике или действиях сил специальных операций.

На фоне роста напряженности в регионе страны Балтии продолжают увеличивать интенсивность совместных тренировок с НАТО, рассматривая их как часть долгосрочного укрепления безопасности.

Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
