83-летняя Велта живет в живописном месте в окрестностях Лиелварде. Она по-прежнему продолжает работать, а после уроков химии в школе с удовольствием восстанавливает силы в саду у дома, где с нетерпением ждет цветения пионов. Однако на этот раз повод для ее встречи с журналистами оказался куда менее романтичным.

В девяностые годы семья женщины приобрела несколько коров, сдавала молоко «Рижскому молочному комбинату», а также самостоятельно производила различные молочные продукты, которые продавала. Тогда, 30 лет назад, семье предложили приобрести акции Рижского молочного комбината, рассказывает передача Bez Tabu (ТВ3).

Глава семьи купил 200 акций общей стоимостью 2500 латов, что с учетом современной инфляции составляет примерно 15 тысяч евро. 16 лет назад муж Велты ушел из жизни, и акции в равных долях были разделены между вдовой и тремя детьми.

Почетная жительница Лиелварде и кавалер ордена Креста признания признается, что совершенно не представляет, что делать с этими акциями.

«На одной встрече мы начали говорить об этих акциях, знаю нескольких человек, у которых они тоже лежат дома. Ни я, ни дети никогда не имели дела с акциями. Хотелось бы выяснить, что с ними можно сделать. Куда в таких случаях обращаться?» - спрашивает Велта.

В Центральном депозитарии ценных бумаг «NASDAQ CSD» указали, что акционеры могут обратиться к ним за помощью:

«Чтобы семья могла свободно распоряжаться этими акциями, соответствующему лицу необходимо открыть счет ценных бумаг в своем банке и подать банку распоряжение о переводе этих акций из реестра акционеров, который ведет депозитарий, на свой банковский счет. Этот процесс называется „дерегистрацией“. После этого акции будут отображаться на счете ценных бумаг рядом с денежным счетом».

Представители молочного комбината по существу так и не ответили ни на один вопрос Bez Tabu и не раскрыли, какие, например, выгоды или дивиденды семья могла упустить за эти годы. В Банке Латвии рассказали, что случай Велты не уникален. У жителей дома хранятся акции и других предприятий.

«Если люди помнят или им кажется, что когда-то покупали акции — сами, их родители или бабушки с дедушками, — сначала следует обратиться в соответствующие компании. У них есть историческая информация. Компании долгое время сами вели списки акционеров, если только это не были публичные компании. Акции не стоит выбрасывать — они имеют ценность. Если компания все еще существует, эти акции подтверждают определенную долю, принадлежащую акционеру. У этих акций есть и историческая ценность. Есть коллекционеры, которые видят ценность и в самом документе», - пояснил руководитель управления надзора за рынком капитала Банка Латвии Кристапс Сомс.

Поскольку акции Рижского молочного комбината не котируются на бирже, о возможностях их продажи, а также о потенциальной сумме сделки необходимо договариваться с возможным покупателем индивидуально.