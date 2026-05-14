«Письмо на случай покушения»: в Белом доме рассказали о секретном протоколе Трампа

Дата публикации: 14.05.2026
ФОТО: Getty images

Дональд Трамп оставил специальное письмо для вице-президента Джей Ди Вэнс на случай чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал заместитель помощника президента США Себастьян Горка в подкасте Pod Force One, сообщает New York Post.

Горка отметил, что существуют «правила наследования» на случай, если Трамп станет жертвой покушения. По словам представителя Белого дома, у него нет опасений по поводу того, что «иностранный противник» решит пойти на такой шаг.

«В ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним (Трампом) что-то случится. …У нас есть протоколы, поверьте мне», — сказал Горка.

Трамп несколько раз подвергался покушения за последние годы. Так, в июле 2024 года на митинге во время предвыборной гонки 20-летний Томас Мэттью Крукс произвел восемь выстрелов, ранив Трампа в ухо. Стрелявший был убит сотрудником Секретной службы.

Осенью того же года ФБР предотвратило попытку покушения на Трампа в его гольф-клубе во Флориде, он не пострадал. Правоохранители задержали 58-летнего Райана Уэсли Раута, в феврале 2026-го его приговорили к пожизненному заключению.

25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где присутствовал Трамп, произошла стрельба. Мероприятие проходило в отеле Washington Hilton, где 45 лет назад произошло покушение на президента Рональда Рейгана. Белый дом назвал случившееся покушением на жизнь главы государства.

Кто может стать преемником Трампа?

В мае Трамп уже называл своих возможных политических преемников. Среди них — вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

По словам американского лидера, эти политики способны сформировать «команду мечты» на президентских выборах 2028 года.

Что известно о письме?

Подробности содержания документа не раскрываются. Однако заявление Горки подтверждает, что в администрации США заранее предусмотрены сценарии передачи полномочий в случае чрезвычайных обстоятельств.

По мнению редакции, публичное упоминание о подобном письме отражает растущую напряженность вокруг американской политики и вопросов безопасности первых лиц государства. На фоне нескольких инцидентов за последние годы тема преемственности власти в США становится все более чувствительной и обсуждаемой.

Автор - Светлана Тихомирова
