По всей Латвии вновь пройдет Ночь церквей и День открытых дверей в храмах 1 335

Культура &
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Храм Скорбящей Богоматери в Риге

Храм Скорбящей Богоматери в Риге

16 мая в Латвии уже в 13-й раз состоится Ночь церквей и День открытых дверей в храмах — духовно-культурное мероприятие, объединяющее христианские церкви по всей стране. Жителей и гостей приглашают открыть для себя церкви по-новому — как места не только молитвы, но и искусства, музыки, общения и внутреннего покоя.

В этот день большинство храмов будут открыты для посетителей до полуночи, а некоторые — даже дольше. Организаторы предлагают каждому почувствовать себя желанным гостем: послушать концерты, познакомиться с архитектурой церквей, посетить выставки, принять участие в беседах или просто насладиться тишиной.

Девизом мероприятия в этом году стали слова апостола Павла: «Да даст вам Бог мира везде и во всем!». Таким образом организаторы решили подчеркнуть значение мира как одной из главных ценностей — как для отдельного человека, так и для общества в целом. По их мнению, именно мир помогает людям объединяться, преодолевать трудности и находить взаимопонимание.

Что подготовили церкви

Для посетителей подготовлена насыщенная и разнообразная программа. Днем во многих храмах пройдут экскурсии, тематические туры, а также выставки живописи и фотографии. Вечером гостей ждут концерты с участием хоров, солистов, музыкантов и певцов.

Отдельное место в программе займут выступления органной музыки и песнопения Тэзе. Кроме того, в рамках выбранной темы запланированы дискуссии и беседы на актуальные темы — онкология, зависимости, устойчивые семейные отношения и личный жизненный опыт.

Во многих церквях также состоятся традиционные богослужения, молитвы и часы тишины для всех желающих.

Идея Ночи церквей пришла в Латвию из Австрии, где подобное экуменическое мероприятие между различными христианскими конфессиями проводится уже более десяти лет. В Латвии проект поддержали представители большинства христианских конфессий, а организацией занимается межконфессиональная группа единомышленников, создавшая «Фонд Ночи церквей». В нашей стране мероприятие проводится с 2014 года.

...По мнению редакции, Ночь церквей давно стала не только религиозным, но и важным культурным событием для всей Латвии. Такие мероприятия помогают людям лучше узнать историю и традиции храмов, а также напоминают о ценности спокойствия, взаимопонимания и человеческого общения в наше непростое время.

#история #искусство #религия #культура #музыка #традиции #общение
Автор - Ольга Стопинская
Редактор: Ольга Стопинская
