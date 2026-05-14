В Пекине стартовали переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина, за которыми внимательно следит весь мир. На фоне напряженности вокруг Тайваня, торговых споров и конфликта вокруг Ирана лидеры США и Китая пытаются найти точки соприкосновения — и одновременно демонстрируют политическую силу.

В Пекине начался один из самых ожидаемых международных саммитов года — переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В течение двух дней стороны планируют обсудить ключевые вопросы мировой политики и экономики: торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира, ситуацию вокруг Тайваня, конфликты на Ближнем Востоке и дальнейшее соперничество США и Китая.

Символический визит в Храм Неба

Первая официальная встреча прошла в Большом зале народных собраний в центре китайской столицы. Китайские государственные СМИ опубликовали кадры рукопожатия лидеров на фоне американских и китайских флагов.

По данным CCTV, переговоры продолжались более двух часов.

После встречи Трамп коротко прокомментировал итоги общения с Си Цзиньпином.

«Все отлично», — заявил американский президент журналистам во время посещения Храма Неба в Пекине. Он также назвал Китай «прекрасной страной», а сам Храм Неба — «невероятным местом».

Символическая часть визита привлекла особое внимание, поскольку после официальных переговоров лидеры отправились в Храм Неба — один из главных исторических символов Китая и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В китайской дипломатии подобные жесты редко бывают случайными. Аналитики считают, что Пекин таким образом подчеркивает особый статус переговоров и стремление показать образ стабильного и сильного государства с тысячелетней историей.

После культурной программы стороны взяли паузу перед вечерним официальным банкетом.

Вместе с Трампом в Пекин прибыли главы крупнейших компаний США

Не меньший интерес вызвал и состав американской делегации. Вместе с Трампом в Китай прибыли главы крупнейших американских корпораций и финансовых компаний.

Среди участников поездки — Илон Маск, глава Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель Apple Тим Кук, а также представители Boeing, BlackRock, Blackstone, Citi и Goldman Sachs.

Си Цзиньпин отдельно встретился с представителями американского бизнеса и заявил, что Китай намерен «все шире открывать двери» для сотрудничества с США.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что привез в Пекин «только лучших» представителей американского бизнеса.

Эксперты считают, что участие крупнейших бизнесменов стало важным сигналом: несмотря на политическое соперничество, обе стороны заинтересованы в сохранении экономических связей.

Тайвань вновь стал одной из главных тем переговоров

Одной из самых чувствительных тем переговоров вновь стал Тайвань.

На фоне саммита Тайбэй заявил, что именно Китай остается «единственным источником нестабильности» в Тайваньском проливе и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пекин, напротив, вновь подтвердил, что считает Тайвань частью Китая и не исключает применения силы для установления контроля над островом.

По данным китайских СМИ, Си Цзиньпин назвал Тайвань «важнейшим вопросом китайско-американских отношений» и предупредил о риске «очень опасной ситуации» в случае неправильного подхода к этой теме.

США при этом продолжают придерживаться политики стратегической неопределенности — Вашингтон избегает прямого ответа на вопрос, будет ли американская армия защищать Тайвань в случае военного конфликта.

За столом переговоров не оказалось женщин

Журналисты обратили внимание и на другую деталь встречи: за столом переговоров практически не было женщин.

В Китае женщины по-прежнему почти не представлены в высшем руководстве страны — в нынешнем составе Политбюро Компартии Китая нет ни одной женщины.

В администрации Трампа женщин также стало меньше после ряда кадровых перестановок, хотя главой аппарата Белого дома остается Сьюзи Уайлз — первая женщина на этой должности.

Переговоры в Пекине показывают, что даже на фоне глобального соперничества США и Китай пытаются сохранить каналы диалога — прежде всего в экономике и вопросах мировой безопасности.