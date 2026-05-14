Видео с Илоном Маском в Пекине стало вирусным: миллиардер закружился с телефоном перед встречей Трампа и Си 1 971

В мире
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV

Илон Маск неожиданно стал одной из самых обсуждаемых фигур на саммите США и Китая в Пекине — не из-за политики или бизнеса, а благодаря короткому видео перед переговорами Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Миллиардер начал медленно вращаться с телефоном в руках прямо перед Большим залом народных собраний.

Во время подготовки к переговорам Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине внимание соцсетей неожиданно переключилось на Илона Маска.

Технологический миллиардер оказался в центре вирусного видео, снятого перед Большим залом народных собраний — главным местом проведения китайских государственных мероприятий.

На кадрах Маск стоит рядом с другими участниками американской делегации, среди которых министр обороны США Пит Хегсет, глава Apple Тим Кук и представители крупнейших компаний.

Пока остальные участники спокойно разговаривают и позируют для официальных фотографий, Маск достает телефон и начинает медленно вращаться по кругу, снимая происходящее вокруг себя.

Видео быстро разлетелось по соцсетям и за короткое время набрало сотни тысяч просмотров.

Пользователей особенно позабавил контраст между расслабленным поведением Маска и официальной атмосферой мероприятия.

«Маск игриво позировал для фотографий, как ребенок, в то время как окружающие были одеты в деловом стиле и излучали авторитет», — написал один из пользователей X.

Другие комментаторы обсуждали рост миллиардера, отмечая, что на фоне остальных участников он заметно выделяется.

«Маск такой высокий, что, стоя в толпе, он похож на журавля среди кур», — говорится в одном из популярных комментариев.

Сам Маск отреагировал на обсуждение коротко — опубликовал смеющийся смайлик без дополнительных пояснений.

Появление главы Tesla и SpaceX в Пекине стало частью большой американской делегации, сопровождающей Дональда Трампа на переговорах с Си Цзиньпином.

Вместе с Маском в Китай прибыли руководители Nvidia, Apple, Boeing, BlackRock, Goldman Sachs и других крупнейших американских компаний.

Эксперты считают, что участие бизнес-лидеров в поездке должно подчеркнуть заинтересованность Вашингтона в сохранении экономических связей с Китаем, несмотря на продолжающееся политическое соперничество между странами.

На этом фоне спонтанное поведение Маска неожиданно стало одним из самых обсуждаемых моментов саммита в интернете.

Даже на одном из самых серьезных международных саммитов года именно Илон Маск вновь сумел стать главным героем соцсетей.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
