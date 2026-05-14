Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пентагон неожиданно заморозил ротацию американской бригады в Польше 2 1088

В мире
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие

Изображение создано с помощью ИИ.

Министерство обороны США временно остановило отправку в Европу более 4000 американских военнослужащих, которые должны были прибыть в Польшу в рамках ротации сил НАТО. По данным СМИ, решение стало неожиданностью даже для части военных чиновников.

Пентагон приостановил размещение в Европе более 4000 американских военнослужащих боевой бригады, которые должны были отправиться в Польшу.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

По данным издания, решение обсуждалось на совещании с участием Европейского командования армии США (EUCOM) и подразделений американской армии. Военные должны были прибыть в Европу в рамках плановой девятимесячной ротации.

Еще в марте армия США официально сообщала, что новая бригада заменит действующий контингент в Польше.

Однако теперь процесс неожиданно остановлен.

По информации Wall Street Journal, часть техники и персонала уже находилась в пути, поэтому решение стало неожиданностью даже для некоторых представителей армии.

Источники издания утверждают, что EUCOM ранее рекомендовало в будущем не заменять более 4000 военнослужащих после окончания ротации, однако не просило немедленно отменять нынешнюю миссию.

Что важно понимать: речь идет не о полном выводе американских войск из Европы, а о временной остановке одной из крупных ротаций. Тем не менее решение внимательно отслеживают союзники США по НАТО, особенно в Восточной Европе.

Военные должны были участвовать в операции Atlantic Resolve — программе США, созданной после аннексии Крыма Россией в 2014 году для усиления присутствия НАТО на восточном фланге. Платформа Task and Purpose сообщает, что американские военные в основном должны были работать совместно с польскими силами и другими союзниками.

Новость появилась спустя две недели после другого решения Пентагона — о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии. После этого Польша вновь заявила о готовности принять больше американских сил на своей территории.

На фоне продолжающейся войны России против Украины любые изменения в военном присутствии США в Европе вызывают повышенное внимание, особенно в странах восточного фланга НАТО.

Пока Пентагон официально не объяснил, связано ли нынешнее решение с пересмотром общей стратегии размещения американских сил в Европе или с другими внутренними факторами.

×
Читайте нас также:
#НАТО #США #Польша #Украина #Европа #пентагон #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сын экс-президента Венесуэлы рассказал, как Мадуро живёт в американской тюрьме
Изображение к статье: Президент Трамп и председатель СИ
Изображение к статье: Андрей Ермак
Изображение к статье: Карта Ормузского пролива

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео