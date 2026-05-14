Министерство обороны США временно остановило отправку в Европу более 4000 американских военнослужащих, которые должны были прибыть в Польшу в рамках ротации сил НАТО. По данным СМИ, решение стало неожиданностью даже для части военных чиновников.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Министерства обороны США.

По данным издания, решение обсуждалось на совещании с участием Европейского командования армии США (EUCOM) и подразделений американской армии. Военные должны были прибыть в Европу в рамках плановой девятимесячной ротации.

Еще в марте армия США официально сообщала, что новая бригада заменит действующий контингент в Польше.

Однако теперь процесс неожиданно остановлен.

По информации Wall Street Journal, часть техники и персонала уже находилась в пути, поэтому решение стало неожиданностью даже для некоторых представителей армии.

Источники издания утверждают, что EUCOM ранее рекомендовало в будущем не заменять более 4000 военнослужащих после окончания ротации, однако не просило немедленно отменять нынешнюю миссию.

Что важно понимать: речь идет не о полном выводе американских войск из Европы, а о временной остановке одной из крупных ротаций. Тем не менее решение внимательно отслеживают союзники США по НАТО, особенно в Восточной Европе.

Военные должны были участвовать в операции Atlantic Resolve — программе США, созданной после аннексии Крыма Россией в 2014 году для усиления присутствия НАТО на восточном фланге. Платформа Task and Purpose сообщает, что американские военные в основном должны были работать совместно с польскими силами и другими союзниками.

Новость появилась спустя две недели после другого решения Пентагона — о выводе около 5000 американских военнослужащих из Германии. После этого Польша вновь заявила о готовности принять больше американских сил на своей территории.

На фоне продолжающейся войны России против Украины любые изменения в военном присутствии США в Европе вызывают повышенное внимание, особенно в странах восточного фланга НАТО.

Пока Пентагон официально не объяснил, связано ли нынешнее решение с пересмотром общей стратегии размещения американских сил в Европе или с другими внутренними факторами.