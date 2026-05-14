Президент Украины Владимир Зеленский предложил европейским странам заключать двусторонние соглашения по дронам с Украиной. По его словам, украинский боевой опыт и европейские производственные возможности могли бы значительно усилить безопасность Европы.

С таким предложением он обратился к участникам саммита Бухарестской девятки.

По словам Зеленского, современные войны меняются слишком быстро, и одной только техники уже недостаточно — ключевым фактором становится способность быстро адаптироваться к новым угрозам.

«Нужна реальная компетенция в использовании этих систем», — подчеркнул украинский президент.

Он заявил, что Украина сейчас обладает уникальным практическим опытом применения дронов, систем радиоэлектронной борьбы и других современных военных технологий в условиях полномасштабной войны.

Зеленский предложил объединить этот опыт с промышленными возможностями Европы.

«Я считаю, что всем нам необходимы двусторонние соглашения по дронам», — заявил он.

По его словам, такие договоренности позволили бы интегрировать различные элементы обороны европейских стран и быстрее реагировать на современные угрозы.

Что важно понимать: Украина сейчас фактически стала одной из главных площадок развития боевых беспилотников в мире. За время войны технологии дронов там меняются настолько быстро, что многие решения проходят путь от идеи до применения на фронте за считанные недели.

Зеленский отметил, что уже предложил соглашение по дронам и Европейскому союзу, однако считает, что сотрудничество должно развиваться не только через структуры ЕС, но и напрямую между отдельными государствами.

Президент Украины также упомянул европейскую программу SAFE, которая направлена на усиление оборонной промышленности и перевооружение стран Европы.

По мнению Киева, сотрудничество в сфере беспилотников может стать одной из ключевых частей будущей европейской системы безопасности.

11 мая Зеленский уже сообщал, что над соглашениями по дронам с Украиной работают около 20 стран на разных уровнях.

На фоне войны дроны становятся одним из главных инструментов современной армии — от разведки и ударов по технике до защиты от воздушных атак и радиоэлектронной борьбы.