FIFA готовит шоу уровня Супербоула: в финале ЧМ выступят Мадонна, Шакира и BTS 0 128

Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: МетЛайф: FIFA 2026 и звезды

Изображение создано с помощью ИИ.

ФОТО: скриншот видео TV3

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года впервые получит полноценное шоу в перерыве — по формату, напоминающему Супербоул. На сцене выступят Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS.

FIFA официально подтвердила: финал чемпионата мира по футболу 2026 года станет не только главным спортивным событием, но и масштабным музыкальным шоу.

В перерыве финального матча, который пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси, выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организаторы называют это первым полноценным halftime show в истории чемпионатов мира.

Куратором музыкальной части станет участник группы Coldplay Крис Мартин.

Фактически FIFA решила перенести на чемпионат мира формат, давно ставший культовым для американского Супербоула, где шоу в перерыве зачастую вызывает не меньший интерес, чем сама игра.

Для футбольных турниров такого масштаба это действительно историческое изменение.

Чемпионат мира 2026 года и без того станет крупнейшим в истории — впервые в нем сыграют 48 сборных. Турнир пройдет сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.

О планах провести музыкальное шоу во время финала президент FIFA Джанни Инфантино впервые рассказал еще в прошлом году. Тогда подробности держались в секрете.

Теперь стало известно, что FIFA делает ставку сразу на несколько поколений зрителей и глобальную аудиторию — от поклонников поп-музыки и K-pop до футбольных фанатов по всему миру.

Особое внимание сейчас приковано к Шакире, которая уже давно ассоциируется с чемпионатами мира.

На прошлой неделе певица намекнула на новую официальную песню ЧМ-2026, опубликовав видео, снятое на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

В ролике Шакира исполняет фрагменты новой композиции «Dai Dai», записанной вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy. Видео заканчивается фразой: «Мы готовы!»

Для FIFA это не просто концерт, а попытка превратить финал чемпионата мира в событие глобальной поп-культуры — с шоу, которое будут обсуждать далеко за пределами футбола.

Инфантино также сообщил, что в последние выходные турнира FIFA планирует масштабные мероприятия на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Судя по первым объявлениям, чемпионат мира 2026 года станет самым зрелищным и коммерчески масштабным турниром в истории футбола.

#футбол #чемпионат мира #культура #музыка #Мадонна #Шакира #шоу #фифа
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
