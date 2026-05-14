Сенат США повторно заблокировал инициативу демократов, направленную на ограничение права президента Дональд Трамп применять военную силу против Ирана без одобрения Конгресса? сообщает CBS News. Голосование вновь показало раскол между демократами и республиканцами по вопросу президентских полномочий в сфере военных операций.

Против принятия резолюции проголосовали 50 сенаторов, за - 49. Республиканцы Рэнд Пол, Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски поддержали демократов, сенатор Джон Феттерман стал единственным демократом, проголосовавшим против.

Документ, подготовленный сенатором Джеффом Меркли, требовал вывести Вооружённые силы США из зоны боевых действий в Иране, если такие действия не санкционированы Конгрессом. С момента начала конфликта 28 февраля демократы уже шесть раз пытались продвинуть аналогичные резолюции; до последнего голосования Пол оставался единственным республиканцем, поддерживавшим инициативу.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, президент должен прекратить военные операции по истечении 60 дней, если Конгресс не проголосует за объявление войны или не примет закон, разрешающий применение силы. По мере приближения срока администрация заявила, что норма не применяется, поскольку отсчет завершается после прекращения огня 7 апреля. В письме лидерам Конгресса от 1 мая Трамп заявил, что "боевые действия" с Ираном "прекращены".

Демократы оспаривают эту позицию. Меркли заявил журналистам перед голосованием, что не принимает аргумент о приостановке 60‑дневного срока, отметив, что война "находится на другой стадии и может вновь обостриться".

Председатель комитета по международным отношениям Джим Риш поддержал позицию Белого дома, заявив, что "боевые действия, упомянутые в резолюции, сейчас отсутствуют". Сенатор Тим Кейн, один из инициаторов ограничений, назвал голосование тестом для республиканцев на предмет их "последовательности" в вопросе роли Конгресса.

По мнению редакции, голосование в Сенате показало, что вопрос полномочий президента США в военной сфере остается одним из самых острых в американской политике. Несмотря на формальное прекращение активной фазы конфликта, споры о границах власти Белого дома и контроле со стороны Конгресса продолжают усиливаться.