Евросоюз готовит продление защиты украинцев до 2028 года 1 367

В мире
Дата публикации: 13.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Украинские гастарбайтеры

Европейский Союз, по всей вероятности, продлит действие временной защиты для украинцев еще на год - до марта 2028-го, заявила спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон в интервью DW.

Европейский Союз, по всей вероятности, еще на один год - до 2028-го - продлит действие временной защиты для украинцев. "Судя по текущей ситуации, я думаю, что (от Европейской комиссии. - Ред.) поступит предложение продлить ее еще на один год - до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся", - сообщила в интервью украиноязычному видеоподкасту DW "Вас викликає Брюссель" спецпосланница Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон.

По ее словам, сейчас между странами-членами ЕС продолжаются обсуждения общего подхода к будущему временной защиты для украинцев. "На мой взгляд, похоже, что мы придем к продлению временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными коррективами, но в основном - еще на один год", - сказала Йоханссон. Она также отметила, что ожидает соответствующего предложения от Еврокомиссии "довольно скоро", поскольку государства-члены "готовы это сделать".

Ильва Йоханссон выразила мнение, что в Евросоюзе понимают: многие украинцы обеспокоены тем, что будет происходить после марта 2027 года. Такой подход обусловлен тем, что война продолжается, а мирного соглашения или даже устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время не ожидается.

"Мы не видим мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет происходить дальше", - отметила спецпосланница ЕС по делам украинцев.

В то же время Ильва Йоханссон подчеркнула, что украинцам, уже несколько лет живущим в странах ЕС, следует постепенно переходить с режима временной защиты на другие правовые основания для пребывания. "Я не считаю хорошей идеей оставаться под временной защитой пять-шесть лет. Следует переходить на другую, более подходящую, правовую основу", - заявила она.

Механизм временной защиты ЕС был активирован в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он дает украинцам право жить, работать и учиться в странах Евросоюза. Сейчас этим статусом пользуются более 4 млн украинцев в ЕС.

#Украина #миграция #беженцы #Европейская комиссия #Евросоюз #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
