Латвия создает систему резервов медикаментов на случай войны, катастроф или новой пандемии. Однако власти признают: в первые дни кризиса жителям придется в значительной степени полагаться на собственные домашние запасы лекарств.

Государство постепенно усиливает систему резервов медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций, однако полностью обеспечить всех жителей лекарствами в первые дни кризиса оно не сможет.

Об этом заявила изданию Ir госсекретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене, комментируя готовность страны к возможным катастрофам, пандемиям или военным угрозам.

По её словам, у ответственных служб и медицинских учреждений уже существуют обязательные запасы медикаментов. Больницы и другие учреждения здравоохранения должны обеспечивать резерв, достаточный для непрерывной работы в течение одного-трех месяцев.

Кроме того, государство формирует отдельные материальные резервы для экстренной помощи в случае чрезвычайных ситуаций.

Однако в Минздраве подчеркивают: основой всей системы всё равно остаётся готовность самих жителей.

Фактически власти советуют каждой семье заранее иметь домашнюю аптечку не только для обычных болезней, но и на случай перебоев с поставками лекарств.

Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. В министерстве рекомендуют держать дома запас необходимых препаратов как минимум на 72 часа для каждого члена семьи.

Речь идет не только о таблетках от температуры или аллергии, но и о лекарствах, которые человек принимает постоянно.

Это особенно важно потому, что система государственных амбулаторных резервов медикаментов в Латвии пока ещё только создаётся.

В Эстонии такая модель уже действует, а в Латвии сейчас лишь начинается процесс закупок. Планируется, что резервы распределят по регионам, чтобы лекарства были доступны по всей стране.

Предполагается, что в кризисной ситуации медикаменты смогут выдавать аптеки. Если же аптеки окажутся закрыты, обеспечение лекарствами должны будут организовывать самоуправления.

По словам представителей Минздрава, финансирование на создание этой системы уже предусмотрено на ближайшие три года.

Последние годы показали, насколько быстро во время кризисов могут возникать перебои с поставками медикаментов и повышенный спрос на лекарства. Поэтому тема личных запасов постепенно становится частью общей стратегии гражданской готовности.