Такого в новейшей истории Латвии еще не было! 0 1718

Дата публикации: 14.05.2026
Изображение к статье: Армандс Краузе и Райвис Кронбергс

Армандс Краузе (справа) и Райвис Кронбергс

Его вывели трое в масках прямо из рабочего кабинета!

Сегодняшнее утро явно войдет в историю Латвии - по крайней мере, в политическую историю. Прежде никогда в новейшей истории Латвии не было случаев задержания действующих министров! Да и главные чиновники Латвии (имеются в виду директора Госканцелярии), если и становились фигурантами уголовных дел, то уже после увольнения (или ухода в отставку) и их никто не арестовывал!

Таким образом, Армандс Краузе стал первым задержанным министром в новейшей истории. Премьер, правда, поспешила отстранить его от должности, но это уже ничего не меняет. Если Краузе отпустят после дачи показаний, то есть заменят арест подпиской о невыезде, то теоретически он может возобновить депутатский мандат. Но такой сценарий маловероятен. Похоже, его политическая карьера если и не закончилась, то поставлена на паузу. Едва ли он будет участвовать в грядущих выборах.

А вот как произошедшее прокомментировал известный политтехнолог Юргис Лиепниекс: "Это первый случай в истории Латвии, когда задержан и из своего рабочего кабинета в сопровождении трех персон увезен министр".

#выборы #Латвия #задержание #арест #политика
Автор - Абик Элкин
Изображение к статье: Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сегодня задержан по так называемому делу лесопромышленников за противодействие уголовно-процессуальным действиям, однако уже сегодня вечером может быть освобожден, сообщил на пресс-конференции в четверг генеральный прокурор Арминс Мейстерс.
