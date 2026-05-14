Сегодняшнее утро явно войдет в историю Латвии - по крайней мере, в политическую историю. Прежде никогда в новейшей истории Латвии не было случаев задержания действующих министров! Да и главные чиновники Латвии (имеются в виду директора Госканцелярии), если и становились фигурантами уголовных дел, то уже после увольнения (или ухода в отставку) и их никто не арестовывал!

Таким образом, Армандс Краузе стал первым задержанным министром в новейшей истории. Премьер, правда, поспешила отстранить его от должности, но это уже ничего не меняет. Если Краузе отпустят после дачи показаний, то есть заменят арест подпиской о невыезде, то теоретически он может возобновить депутатский мандат. Но такой сценарий маловероятен. Похоже, его политическая карьера если и не закончилась, то поставлена на паузу. Едва ли он будет участвовать в грядущих выборах.

А вот как произошедшее прокомментировал известный политтехнолог Юргис Лиепниекс: "Это первый случай в истории Латвии, когда задержан и из своего рабочего кабинета в сопровождении трех персон увезен министр".