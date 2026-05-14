Украина пережила одну из самых масштабных воздушных атак за всё время войны. По словам президента Владимира Зеленского, с утра среды Россия выпустила по территории страны более 1560 беспилотников и 56 ракет.

Основной удар пришёлся на Киев.

Зеленский сообщил, что только в ночь на 14 мая российские силы использовали более 670 дронов и ракеты различных типов. Еще около 800 беспилотников были запущены днем ранее.

«Это точно не действия людей, которые считают, что война приближается к концу», — заявил президент Украины.

В Киеве после удара по девятиэтажному жилому дому продолжается спасательная операция. Часть здания обрушилась.

Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди.



По словам Зеленского, из-под завалов удалось спасти десятки людей. При этом известно как минимум об одном погибшем. Не исключено, что под разрушенными конструкциями могут оставаться люди.

Местные власти сообщают, что в столице ранения получили не менее 32 человек.

Повреждения зафиксированы примерно в 20 местах по всему Киеву. Пострадали жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под удары также попали другие регионы Украины. В Кременчуге была атакована энергетическая инфраструктура, а в Черноморске повреждены порт и жилые здания.

Масштабы атаки показывают, насколько быстро меняется характер войны: беспилотники всё чаще используются одновременно с ракетами для перегрузки систем ПВО и нанесения ударов по разным регионам страны.

Зеленский вновь призвал союзников Украины не ослаблять поддержку противовоздушной обороны.

По его словам, Украине необходима дальнейшая реализация программы PURL для защиты от баллистических ударов и укрепления системы ПВО.

Президент Украины подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться, если международное сообщество действительно заинтересовано в достижении мира.

Последние месяцы Россия регулярно проводит комбинированные атаки с использованием большого числа беспилотников и ракет, однако нынешний удар стал одним из крупнейших по количеству задействованных целей за короткий промежуток времени.