Россия за сутки атаковала Украину 1560 дронами и 56 ракетами: под ударом Киев

Дата публикации: 14.05.2026
Изображение к статье: Обрушенный дом в Киеве
ФОТО: пресс-фото

Россия за последние сутки выпустила по Украине более 1560 беспилотников и 56 ракет, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Одной из главных целей атаки стал Киев, где после удара по жилому дому продолжается спасательная операция.

Украина пережила одну из самых масштабных воздушных атак за всё время войны. По словам президента Владимира Зеленского, с утра среды Россия выпустила по территории страны более 1560 беспилотников и 56 ракет.

Основной удар пришёлся на Киев.

Зеленский сообщил, что только в ночь на 14 мая российские силы использовали более 670 дронов и ракеты различных типов. Еще около 800 беспилотников были запущены днем ранее.

«Это точно не действия людей, которые считают, что война приближается к концу», — заявил президент Украины.

В Киеве после удара по девятиэтажному жилому дому продолжается спасательная операция. Часть здания обрушилась.

По словам Зеленского, из-под завалов удалось спасти десятки людей. При этом известно как минимум об одном погибшем. Не исключено, что под разрушенными конструкциями могут оставаться люди.

Местные власти сообщают, что в столице ранения получили не менее 32 человек.

Повреждения зафиксированы примерно в 20 местах по всему Киеву. Пострадали жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Под удары также попали другие регионы Украины. В Кременчуге была атакована энергетическая инфраструктура, а в Черноморске повреждены порт и жилые здания.

Масштабы атаки показывают, насколько быстро меняется характер войны: беспилотники всё чаще используются одновременно с ракетами для перегрузки систем ПВО и нанесения ударов по разным регионам страны.

Зеленский вновь призвал союзников Украины не ослаблять поддержку противовоздушной обороны.

По его словам, Украине необходима дальнейшая реализация программы PURL для защиты от баллистических ударов и укрепления системы ПВО.

Президент Украины подчеркнул, что давление на Россию должно продолжаться, если международное сообщество действительно заинтересовано в достижении мира.

Последние месяцы Россия регулярно проводит комбинированные атаки с использованием большого числа беспилотников и ракет, однако нынешний удар стал одним из крупнейших по количеству задействованных целей за короткий промежуток времени.

#Украина #Киев #ПВО #дроны #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
