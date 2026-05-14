Премьер-министр выступит с заявлением для СМИ: где смотреть

Дата публикации: 14.05.2026
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") сегодня в 10:30 сделает заявление для СМИ, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Кабинета министров Лаура Крастиня.

Пресс-конференция премьера будет транслироваться в прямом эфире на сайтах Кабинета министров и на его странице в "Facebook".

Как сообщалось, входящие в правительственную коалицию "Прогрессивные" в среду призвали президента Эдгара Ринкевича начать консультации о формировании нового правительства.

После встречи с премьер-министром руководитель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев заявил, что встреча не дала удовлетворительных ответов, и правительство фактически утратило дееспособность. Шуваев считает, что в этой ситуации есть два варианта - отставка премьер-министра или голосование в Сейме о выражении доверия правительству.

Руководитель фракции призвал президента начать политические консультации о формировании нового правительства, подчеркнув, что государству необходима стабильная и дееспособная исполнительная власть.

Шуваев отметил, что до выборов осталось пять месяцев, однако и в это время необходима полноценная и прогнозируемая работа правительства, особенно при подготовке госбюджета на следующий год и принятии решений в сфере безопасности.

Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности представляющего "Прогрессивных" министра обороны Андриса Спрудса партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и на проблемы в отрасли. В свою очередь Спрудс объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и пытаясь не допустить втягивания вооруженных сил в политические игры.

Между партнерами по коалиции уже долгое время существуют различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договориться о продолжении работы.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
