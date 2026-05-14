Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что политический кризис в стране нужно завершить как можно быстрее. По его словам, у Латвии слишком много нерешённых вопросов — от безопасности до госфинансов, чтобы позволить себе месяцы политических споров перед выборами.

На фоне обострившегося конфликта внутри правящей коалиции президент Банка Латвии Мартиньш Казакс призвал политиков не затягивать период нестабильности и как можно быстрее вернуться к полноценной работе правительства.

В интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении он подчеркнул, что до выборов остаётся ещё около пяти месяцев, однако страна не находится в ситуации, когда может «просто переждать» этот период.

По словам Казакса, у министерств и отраслей накопилось слишком много задач, требующих решений. Одним из ключевых направлений он назвал безопасность и развитие военной промышленности.

Фактически глава Банка Латвии дал понять: затянувшийся политический кризис может затормозить решения, связанные не только с экономикой, но и с вопросами обороны и государственных расходов.

Отдельно Казакс предостерёг политиков от поспешных решений в предвыборный период. В качестве примера он упомянул идею разрешить использование накоплений второго пенсионного уровня. По его словам, непродуманная реформа может привести к последствиям, с которыми уже столкнулась Эстония после аналогичных изменений.

Для жителей это означает, что дискуссии вокруг пенсий и бюджета могут стать одной из самых чувствительных тем ближайших месяцев.

Также Казакс обратил внимание на состояние государственных финансов. Он отметил, что расходы государства будут расти, однако чёткого плана действий пока нет.

«Есть лишь довольно начальные версии», — заявил глава Банка Латвии, добавив, что прежде чем искать новые источники денег, власти должны эффективнее использовать уже имеющиеся ресурсы.

При этом он подчеркнул, что сейчас важнее принимать решения, чем бесконечно откладывать их из-за опасений допустить ошибки. По мнению Казакса, Латвия не может позволить себе «тянуть резину».

Политический кризис в коалиции обострился после конфликта между премьер-министром Эвикой Силиней и партией «Прогрессивные», напоминает ЛЕТА. Поводом стало решение главы правительства отправить в отставку министра обороны Андриса Спрудса после инцидентов с дронами в Латгале.

В ответ «Прогрессивные» заявили, что правительство фактически утратило дееспособность, и призвали президента страны начать консультации о формировании нового кабинета министров. Одновременно оппозиционный «Объединенный список» начал сбор подписей за отставку правительства.

Сейчас ситуация развивается быстро: уже в пятницу президент Латвии встретится с представителями всех фракций Сейма, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Пока же коалиция остаётся в состоянии открытого конфликта, а вопрос о будущем правительства — фактически открытым.