Все попытки Эвики Силини удержаться в кресле главы правительства, похоже, оказались тщетны. В любом случае, в 10.30 она выступит с заявлением и, надо думать, это будет заявление об отставке. Вероятно, таким образом Силиня пытается избежать снятия с должности решением Сейма - необходимые подписи депутатов для этого уже собраны. Вопрос в том, будет ли "Новое Единство" участвовать в переговорах по созданию нового правительства или... выждет паузу. Без "Нового Единства" у право-националистической коалиции нет большинства и стало быть сформировать правительство они не смогут.