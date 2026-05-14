На полках магазинов появятся не только синие творожные сырки, но и синие печенье, йогурт и мороженое – в общей сложности покупатели в магазинах «Lidl» смогут найти 10 таких товаров. Эти продукты будут выделяться не только своим необычным цветом, но и уникальной упаковкой, посвященной пятилетнему юбилею.

«Отмечая этот юбилей, мы решили, что слишком серьезное празднование не соответствует духу нашей компании. Нам важно предлагать людям низкие цены и высокие стандарты качества, но если уж праздновать, то жизнерадостно – так, чтобы был повод вместе посмеяться и привнести новизну в повседневные покупки. Возможно, в это трудно поверить, но синий творожный сырок лично мне кажется одним из самых вкусных, что я пробовала. Советую каждому осмелиться и попробовать!» – говорит Неринга Подкопаева, руководитель по маркетингу «Lidl» в странах Балтии.

Какие продукты синего цвета можно найти на полках «Lidl»?

С 7 мая в магазинах «Lidl» появятся 10 специально маркированных товаров синего цвета. Этот цвет украсит любимые покупателями кондитерские изделия – пончики и печенье с вишневой начинкой. В холодильниках можно будет найти синее черничное мороженое, а также синие сырники и равиоли с куриным мясом. Неделей позже, с 14 мая, полки пополнятся синим йогуртом со спирулиной и ванилью, а также творожными сырками со вкусом жевательной резинки. В свою очередь любителей закусок порадуют чипсы в специальном праздничном дизайне. В категории непродовольственных товаров покупателей удивит синий гель для душа, а для украшения дома можно будет приобрести даже синие розы.

Синий цвет более 50 лет является основой идентичности «Lidl» по всему миру и уже пять лет – в Латвии. Это символ доверия и узнаваемости, который в юбилейный год нашел прямое отражение в продуктах.

Эксклюзивные товары синего цвета в ограниченном количестве будут доступны во всех 39 магазинах «Lidl» в 16 городах Латвии.

Дополнительно в настоящее время проходит грандиозная лотерея, и пять ее победителей получат возможность целый год делать покупки бесплатно, а точнее – на сумму 4000 евро. Чтобы принять участие в лотерее, с 4 мая по 7 июня необходимо совершить покупку в любом магазине «Lidl» в Латвии и на кассе отсканировать приложение «Lidl Plus». Разрешение на проведение лотереи № 8993. Более подробная информация: https://ej.uz/lidl_jubileja.

Как сообщалось, сеть розничной торговли «Lidl» начала сезон своего пятилетнего юбилея в Латвии кампанией «Лучшие цены за пять лет». В честь юбилея создана специальная песня Лауриса Рейникса, а также запланированы различные развлекательные мероприятия и сюрпризы.