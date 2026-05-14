Утренний прием пищи можно сделать не только полезным, но и вкусным, добавив в кашу немного ягод или кусочков фруктов.

Однако многие хозяйки сталкиваются с проблемой приготовления манной каши без комочков, особенно если у них нет достаточного опыта.

Существует два способа, которые помогут вам всегда готовить идеальное блюдо.

Для начала важно правильно рассчитать все ингредиенты. Как отмечают опытные хозяйки, на 80 граммов манной крупы нужно взять 0,6 литра молока. Не забудьте добавить щепотку соли. Если вы хотите, чтобы каша была более сладкой, подготовьте две ложки сахара.

Способ первый

Сначала ополосните кастрюлю холодной водой, чтобы молоко не пригорала.

Когда молоко закипит, убавьте огонь и постепенно всыпайте манную крупу, постоянно помешивая жидкость.

Продолжайте мешать кашу до закипания. Как только она будет готова, снимите кастрюлю с огня.

Способ второй

По словам опытных хозяйок, доведите 2/3 молока до кипения вместе с сахаром и солью.

Перед закипанием добавьте оставшуюся часть молока и всыпьте манную крупу, тщательно перемешивая. При желании можно добавить немного воды.

Затем вылейте смесь в кипящее молоко и доведите до кипения.