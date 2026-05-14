Иллюстративное фото создано с помощью ИИ.
За последние сутки латвийские пограничники предотвратили 94 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. При этом четырёх человек всё же впустили в страну по гуманитарным причинам.
Ситуация на латвийско-белорусской границе остаётся напряжённой. Как сообщили в Государственной пограничной охране, в среду была предотвращена 94-я попытка незаконного пересечения границы за сутки.
Одновременно четырём мигрантам разрешили въезд в Латвию по гуманитарным соображениям. Обычно такие решения принимаются в исключительных случаях — например, если речь идёт о состоянии здоровья или других серьёзных обстоятельствах.
С начала года пограничники уже остановили 2983 попытки нелегального проникновения в страну. При этом по гуманитарным причинам в Латвию были допущены девять человек.
Поток мигрантов на границе с Беларусью остаётся одной из постоянных проблем для латвийских служб уже несколько лет подряд. Из-за этого правительство ранее продлило режим усиленной охраны границы до 30 июня.
Он действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и Краславском крае, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе, а также в Каунатской волости Резекненского края.
Фактически усиленный режим позволяет пограничникам быстрее реагировать на попытки нелегального пересечения и применять особые меры контроля в приграничной зоне.
Для жителей приграничья это означает постоянное присутствие усиленных служб и повышенное внимание к безопасности региона.
По данным пограничной охраны, в прошлом году было предотвращено более 12 тысяч попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. Ещё 31 человеку въезд разрешили по гуманитарным причинам.
Годом ранее, в 2024-м, было остановлено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а в страну допустили 26 человек.
Статистика показывает, что давление на восточную границу Латвии сохраняется, а количество попыток незаконального проникновения остаётся высоким даже спустя несколько лет после начала миграционного кризиса.
