Постоянная усталость после сна, озноб и мышечные боли по утрам могут быть не просто следствием переутомления, а признаками гипотиреоза — одного из самых распространённых заболеваний щитовидной железы. Специалисты предупреждают, что болезнь часто развивается незаметно и долго маскируется под другие проблемы со здоровьем.
Одной из наиболее распространенных патологий щитовидной железы является гипотиреоз, который часто длительное время остается незамеченным из-за схожести с другими заболеваниями. Это заболевание характеризуется снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением выработки гормонов, что приводит к замедлению всех процессов в организме.
Основные утренние проявления гипотиреоза
Специалисты подчеркивают три ключевых утренних симптома, которые могут сигнализировать о гипотиреозе и требуют консультации врача:
Постоянная усталость после сна, когда даже после пробуждения трудно встать с постели.
Боль, ломота или судороги в мышцах, которые возникают без предварительных физических нагрузок.
Озноб, который не исчезает даже в теплом помещении.
Дополнительные симптомы и особенности течения
К другим характерным признакам гипотиреоза относятся:
Апатия, вялость, склонность к лени;
Сонливость в течение дня;
Снижение скорости реакции;
Ослабление иммунитета и частые простуды;
Ухудшение памяти и трудности с усвоением новой информации.
«Больные мерзнут в любую погоду, их движения замедляются, лицо приобретает синеватый оттенок, кожа становится сухой. Еще один симптом гипотиреоза — ломкость и сильное выпадение волос. Запущенный гипотиреоз негативно влияет на внешний вид: лицо становится отечным, отекают веки, уголки рта опускаются вниз», — говорится в исследовании.
Важным диагностическим критерием является также температура тела. Специалисты советуют измерять ее каждое утро в течение 10 дней. Если показатели ниже 36,5°C, это может указывать на гипотиреоз.
Отеки при гипотиреозе могут возникать не только на ногах, веках или руках, но и на необычных участках тела. Например, возможен отек горла или языка, что приводит к изменению голоса, или ушей, что может спровоцировать отит.
Врачи напоминают, что гипотиреоз способен серьёзно влиять на работу всего организма, поэтому игнорировать тревожные симптомы нельзя, пишет bb.lv. Своевременное обследование и контроль уровня гормонов щитовидной железы помогают выявить заболевание на ранней стадии и избежать осложнений.
