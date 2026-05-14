Щитовидка подаёт сигнал: названы три утренних симптома гипотиреоза

Дата публикации: 14.05.2026
Щитовидная железа.

Постоянная усталость после сна, озноб и мышечные боли по утрам могут быть не просто следствием переутомления, а признаками гипотиреоза — одного из самых распространённых заболеваний щитовидной железы. Специалисты предупреждают, что болезнь часто развивается незаметно и долго маскируется под другие проблемы со здоровьем.

Одной из наиболее распространенных патологий щитовидной железы является гипотиреоз, который часто длительное время остается незамеченным из-за схожести с другими заболеваниями. Это заболевание характеризуется снижением функций щитовидной железы и резким уменьшением выработки гормонов, что приводит к замедлению всех процессов в организме.

Основные утренние проявления гипотиреоза

Специалисты подчеркивают три ключевых утренних симптома, которые могут сигнализировать о гипотиреозе и требуют консультации врача:

  • Постоянная усталость после сна, когда даже после пробуждения трудно встать с постели.

  • Боль, ломота или судороги в мышцах, которые возникают без предварительных физических нагрузок.

  • Озноб, который не исчезает даже в теплом помещении.

Дополнительные симптомы и особенности течения

К другим характерным признакам гипотиреоза относятся:

  • Апатия, вялость, склонность к лени;

  • Сонливость в течение дня;

  • Снижение скорости реакции;

  • Ослабление иммунитета и частые простуды;

  • Ухудшение памяти и трудности с усвоением новой информации.

«Больные мерзнут в любую погоду, их движения замедляются, лицо приобретает синеватый оттенок, кожа становится сухой. Еще один симптом гипотиреоза — ломкость и сильное выпадение волос. Запущенный гипотиреоз негативно влияет на внешний вид: лицо становится отечным, отекают веки, уголки рта опускаются вниз», — говорится в исследовании.

Важным диагностическим критерием является также температура тела. Специалисты советуют измерять ее каждое утро в течение 10 дней. Если показатели ниже 36,5°C, это может указывать на гипотиреоз.

Отеки при гипотиреозе могут возникать не только на ногах, веках или руках, но и на необычных участках тела. Например, возможен отек горла или языка, что приводит к изменению голоса, или ушей, что может спровоцировать отит.

Врачи напоминают, что гипотиреоз способен серьёзно влиять на работу всего организма, поэтому игнорировать тревожные симптомы нельзя, пишет bb.lv. Своевременное обследование и контроль уровня гормонов щитовидной железы помогают выявить заболевание на ранней стадии и избежать осложнений.

#врач #иммунитет #усталость #диагностика #лечение #симптомы #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
