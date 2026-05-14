Прекрасная идея для завтрака — быстрая, вкусная, легкая и полезная брускетта, которая выглядит очень нарядно.

Ингредиенты для 4 порций:

10 крупных редисок

4 больших куска черного хлеба с семечками

100 г сливочного масла

1 маленький огурчик

2 зубчика чеснока

1 небольшой пучок зеленого лука

1 ст. л. лимонного сока

черная соль для подачи

Приготовление:

1. Доведите масло до комнатной температуры. В ступке растолките чеснок с мелко нарезанным зеленым луком, добавьте соль и смешайте с мягким маслом.

2. Поджарьте хлеб на сухой сковороде с одной стороны до румяной корочки, затем остудите. Нанесите щедрый слой пряного масла на хлеб.

3. Нарежьте редис и огурец очень тонкими кружками, смешайте их и полейте лимонным соком, оставьте на 5 минут.

4. Выложите овощи на хлеб с маслом, приправьте черной солью и подавайте к столу.