Прекрасная идея для завтрака — быстрая, вкусная, легкая и полезная брускетта, которая выглядит очень нарядно.
Ингредиенты для 4 порций:
10 крупных редисок
4 больших куска черного хлеба с семечками
100 г сливочного масла
1 маленький огурчик
2 зубчика чеснока
1 небольшой пучок зеленого лука
1 ст. л. лимонного сока
черная соль для подачи
Приготовление:
1. Доведите масло до комнатной температуры. В ступке растолките чеснок с мелко нарезанным зеленым луком, добавьте соль и смешайте с мягким маслом.
2. Поджарьте хлеб на сухой сковороде с одной стороны до румяной корочки, затем остудите. Нанесите щедрый слой пряного масла на хлеб.
3. Нарежьте редис и огурец очень тонкими кружками, смешайте их и полейте лимонным соком, оставьте на 5 минут.
4. Выложите овощи на хлеб с маслом, приправьте черной солью и подавайте к столу.
