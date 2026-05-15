Рис — это простой продукт, но даже опытные хозяйки иногда сталкиваются с трудностями при его приготовлении.

Крупа может слипаться, превращаясь в неаппетитную кашу на тарелке.

Кроме того, рис может оказаться жестким или, наоборот, разваренным. Не стоит полагать, что конечный результат зависит только от качества самого продукта.

Многие кулинары совершают распространенную ошибку, которая мешает им приготовить идеальный рис.

Какой секрет нужно знать?

Для приготовления риса на гарнир важно использовать правильные пропорции. Часто мы добавляем в два раза больше жидкости, чем необходимо.

На самом деле, рис следует варить в соотношении 1 к 1. При таком подходе гарнир получится идеальным.

Если вы предпочитаете бурый рис, то стоит добавить немного больше воды.

Также не забывайте, что крупу перед варкой нужно обязательно промывать. Это поможет избавиться от избыточного количества крахмала.