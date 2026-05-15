Жители Латвии часто не понимают, как работают их пенсионные накопления, и поэтому не доверяют системе второго пенсионного уровня. Об этом заявил ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш, предложив дать людям больше контроля над собственными пенсионными деньгами.

Вопрос второго пенсионного уровня в Латвии напрямую связан с доверием общества к пенсионной системе. Такое мнение в подкасте tv3.lv «Piķis un ģēvelis!» высказал ректор Латвийского университета Гундарс Берзиньш.

По его словам, сейчас многие жители плохо понимают, как именно работают их пенсионные накопления и каким образом инвестируются средства.

«Нужно создать такую систему, при которой люди были бы заинтересованы вкладывать средства во второй пенсионный уровень», — отметил Берзиньш.

Он считает, что одной из главных проблем остается ощущение несправедливости. По мнению части общества, аналогичные пенсионные фонды в других странах приносят более высокую доходность, чем в Латвии.

В качестве примера Берзиньш упомянул Эстонию, где тема пенсионных накоплений уже давно стала предметом широкой общественной дискуссии.

Сейчас второй пенсионный уровень в Латвии является обязательной накопительной системой, в которую направляется часть социальных взносов работников. Эти средства инвестируются через пенсионные фонды, а накопленный капитал должен использоваться после выхода человека на пенсию.

Однако для многих жителей система остается слишком сложной и непрозрачной.

Берзиньш считает, что ситуацию можно изменить, если предоставить людям больше возможностей самостоятельно принимать решения о своих накоплениях.

В качестве примера он привел США, где люди после достижения определенного возраста могут частично снимать пенсионные накопления. При этом более раннее использование средств облагается повышенными налогами.

По мнению ректора, такой подход мотивирует людей внимательнее относиться к собственным накоплениям и активнее участвовать в управлении ими.

Он также считает важным стимулировать жителей откладывать на старость более крупные суммы.

В последние годы тема пенсионной системы регулярно вызывает дискуссии в Латвии — особенно на фоне старения населения, роста расходов государства и опасений жителей по поводу будущего размера пенсий.

Для многих вопрос доверия к пенсионным накоплениям остается чувствительным еще и потому, что результаты инвестирования напрямую влияют на будущий уровень жизни после выхода на пенсию.

По мнению Берзиньша, без большего доверия и понимания принципов работы пенсионной системы жители так и не начнут воспринимать второй пенсионный уровень как свои реальные накопления.