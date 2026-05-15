Ночная угроза в воздушном пространстве Латгале завершилась: жители возвращаются к привычной жизни, но без школ и детсадов 6 5149

Наша Латвия
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Истребитель НАТО в утреннем небе

Иллюстративное фото создано с помощью ИИ.

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили об окончании угрозы в воздушном пространстве восточных приграничных районов. Ночью жители нескольких краев получили экстренные предупреждения, а в воздух были подняты истребители НАТО.

В Латгале завершился режим повышенной тревоги, введенный ночью после предупреждений о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что опасность для приграничных районов больше не актуальна. Ранее в ночь на пятницу жители Резекненского, Балвского, Лудзенского и Краславского краев получили экстренные уведомления системы сотового оповещения.

Одновременно были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Военные напомнили, что совместно с союзниками продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и усилили противовоздушную оборону на восточной границе дополнительными подразделениями.

При этом НВС предупреждают: пока продолжается война России против Украины, подобные инциденты могут повторяться.

Фактически тревожные сообщения и авиационная активность становятся новой реальностью для жителей востока Латвии, где уже несколько раз фиксировались случаи проникновения или падения беспилотников.

Из-за ночной тревоги в ряде самоуправлений были введены ограничения на работу школ и учреждений.

В Лудзенском крае занятия в пятницу отменили полностью. В Краславском крае школы перевели на дистанционное обучение, а детские сады планировали открыть только после отмены угрозы.

Учреждения самоуправлений в течение дня будут работать удаленно или в дежурном режиме.

В Резекне в пятницу учебный процесс и работа муниципальных учреждений будут проходить в обычном режиме.

Жителей призывали оставаться дома, не собираться группами и не приближаться к подозрительным объектам.

Для многих семей это стало очередным напоминанием о том, насколько близко война подошла к границам Латвии — даже если прямой угрозы жителям пока удавалось избежать.

За последние месяцы аналогичные предупреждения в Латгале объявлялись уже неоднократно. Они были связаны с беспилотниками, используемыми в российско-украинской войне.

Несколько таких дронов ранее взрывались на территории Латвии. Последний случай произошел неделю назад на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.

Хотя в этих инцидентах никто не пострадал, последствия оказались серьезными для латвийской политики: после истории с дронами ушел в отставку министр обороны Андрис Спрудс, а затем распалось и правительство Эвики Силини.

Сейчас вопросы безопасности воздушного пространства и готовности служб фактически стали одной из центральных тем в стране — как для властей, так и для жителей приграничья.

#НАТО #Латвия #границы #безопасность #дроны #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
