США готовят обвинения против 94-летнего Рауля Кастро из-за гибели американцев 1 248

Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рауль Кастро
ФОТО: пресс-фото

Американские СМИ сообщили, что власти США рассматривают возможность предъявления обвинений бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро. Речь идет о деле 1996 года, когда кубинские военные сбили самолеты эмигрантской организации Brothers to the Rescue.

США могут официально обвинить бывшего президента Кубы Рауля Кастро в связи с одним из самых известных инцидентов в истории американо-кубинских отношений.

По данным CBS News и USA Today, американские власти предпринимают шаги для подготовки обвинений по делу о сбитых в 1996 году самолетах кубинской эмигрантской организации Brothers to the Rescue.

Тогда кубинские военно-воздушные силы уничтожили два легких самолета Cessna у побережья Кубы.

Гавана утверждала, что самолеты нарушили воздушное пространство страны. Однако Международная организация гражданской авиации позже пришла к выводу, что воздушные суда находились над международными водами.

В результате инцидента погибли четыре человека, трое из них были гражданами США.

На протяжении многих лет часть американских политиков требовала привлечь Рауля Кастро к ответственности, считая, что именно он, занимая пост министра обороны Кубы, санкционировал уничтожение самолетов.

Фактически речь идет о попытке вернуться к одному из самых болезненных эпизодов в отношениях Вашингтона и Гаваны спустя почти три десятилетия.

Сейчас Раулю Кастро 94 года. Он ушел с поста президента Кубы в 2018 году, а в 2021 году покинул и руководство Коммунистической партии.

Тем не менее бывший лидер по-прежнему считается влиятельной фигурой в кубинской политике и сохраняет связи с армией и руководством страны.

Для Кубы Рауль Кастро остается одним из последних представителей поколения революции 1959 года и братом Фиделя Кастро.

Информация о возможных обвинениях появилась на фоне нового ухудшения отношений между США и Кубой после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

В начале 2025 года администрация Трампа вновь включила Кубу в американский список государств — спонсоров терроризма.

Это стало очередным шагом к ужесточению политики Вашингтона в отношении Гаваны.

Пока официальных обвинений предъявлено не было, однако сама возможность такого шага уже может вызвать серьезную реакцию как на Кубе, так и среди кубинской эмиграции в США.

#США #терроризм #авиация #Дональд Трамп #Куба #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
