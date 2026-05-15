В Латвии стартовал сезон первой местной клубники, выращенной в теплицах и туннелях. Однако из-за прохладной весны ягоды в этом году созревают заметно медленнее, чем обычно.

Производители рассказывают, что полноценный массовый сбор урожая начнется лишь на следующей неделе, а пока на рынке клубники еще немного — именно поэтому цены остаются высокими.

Агроном хозяйства "Augusta zemenes" Гунтарс Дзерве сообщил, что в их теплицах первые ягоды уже появляются, но процесс идет медленно.

При этом в некоторых хозяйствах — например, в Талси, Мангальсале и районе Екабпилса — клубнику уже собирают для продажи.

По словам Дзерве, сейчас в Латвии продается в основном клубника из отапливаемых теплиц. В неотапливаемых туннелях ягоды пока только дозревают.

Это напрямую влияет и на цену.

Сейчас стоимость латвийской клубники в хозяйствах колеблется примерно от 10 до 15 евро за килограмм. Когда массово начнется сбор ягод и в неотапливаемых теплицах, цена может снизиться до 8–12 евро.

Производители признают: покупатели стали осторожнее относиться к дорогой клубнике.

На фоне роста расходов на топливо, электричество и отопление покупательная способность жителей снизилась, а спрос на ранние ягоды уже не такой высокий, как несколько лет назад.

В то же время сами фермеры отмечают, что нынешняя прохладная весна имеет и плюсы.

Из-за стабильной температуры у клубники меньше развиваются болезни, поэтому требуется меньше средств защиты растений. Кроме того, весной не было резких перепадов температуры, которые могли бы ухудшить урожай.

По словам агрономов, пока прогнозы на сезон выглядят довольно хорошими.

Представитель хозяйства "Jaunvecumi" Лайне Аукмане рассказала, что в их отапливаемых теплицах клубнику специально выращивали так, чтобы получить первые ягоды к Дню матери — и этого удалось добиться.

Однако холодные ночи заметно увеличили расходы на отопление, поэтому цена клубники в хозяйстве сейчас также составляет около 15 евро за килограмм.

Владелица хозяйства "Dainas" Дина Янсоне сообщила, что в их туннелях клубника пока только начинает краснеть. Продажи там планируют начать на следующей неделе, ориентируясь на цену около 10 евро за килограмм.

Сейчас фермеры отмечают и другую особенность сезона: в соцсетях уже активно рекламируют местную клубнику, хотя реальных объемов урожая пока еще немного.

Это означает, что первые партии ягод остаются скорее «премиальным» сезонным продуктом, чем массовым товаром.