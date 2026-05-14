«Выходные пройдут с динамичными погодными условиями» - синоптики

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза

В конце недели температура воздуха в Латвии во многих местах превысит +20 градусов, но возможны ливни и грозы, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уже в пятницу в первой половине ночи на западе пройдет кратковременный дождь, в свою очередь днем кратковременный дождь ожидается и в других местах, возможна гроза, а ночью также сильные ливни.

Ночью воздух остынет до +4...+9 градусов, а днем максимальная температура воздуха составит +16...+21 градус.

В субботу и воскресенье на погодные условия в Латвии будет влиять деятельность циклонов, поэтому выходные пройдут с динамичными погодными условиями.

В субботу ночью местами на западе, а днем уже во многих местах страны ожидается кратковременный дождь, в отдельных местах также сильные ливни и гроза. Во время грозы ветер может стать порывистым.

Ночью местами на востоке сгустится туман, который ухудшит видимость.

Воскресенье будет облачным, лишь местами на востоке облака рассеются. Дождь будет идти в основном на востоке страны, местами также возможна гроза.

По ночам минимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов, в Курземе будет прохладнее - +4...+8 градусов, а днем столбик термометра достигнет отметки +16...+21 градус. На Курземском побережье по-прежнему сохранится немного более прохладная погода.

Начало следующей недели также будет богато на осадки, во многих местах ожидается дождь, возможно, сформируются и грозовые облака, но продолжение новой недели принесет не только более сухую, но и более солнечную погоду. На большей части территории воздух прогреется выше +20 градусов.

Автор - Павел Кириллов
