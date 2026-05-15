В пятницу в Латвии сохранится теплая весенняя погода: в большинстве регионов воздух прогреется до +18…+22 градусов. Однако местами в Курземе возможны кратковременные дожди и грозы.

Пятница в Латвии пройдет преимущественно под знаком теплой и сухой погоды, хотя в отдельных районах страны синоптики прогнозируют кратковременные осадки.

По данным метеорологов, местами в Курземе возможен дождь, а также гроза. Небольшие осадки не исключаются и в приграничных районах на востоке страны.

В течение дня солнце будет периодически скрываться за облаками, причем более облачной погода ожидается именно в восточной части Латвии.

Температура воздуха в большинстве регионов поднимется до +18…+22 градусов, что уже больше напоминает начало лета, чем середину мая.

Прохладнее останется на побережье Рижского залива в Курземе, а также в приграничье с Россией — там ожидается около +12…+15 градусов.

Ветер будет слабым, преимущественно восточного направления.

В Риге день обещает быть сухим и теплым. Воздух прогреется примерно до +21 градуса, хотя у моря будет заметно прохладнее из-за северного ветра.

Такая погода особенно благоприятна для прогулок и работы на природе, однако синоптики напоминают и о другой стороне сухой весны.

В западной и центральной части страны, особенно в Земгале и окрестностях Риги, сохраняется высокая пожароопасность в лесах.

Это означает, что даже небольшой источник огня может быстро привести к возгоранию сухой травы или лесной подстилки.

Погодные условия сейчас формирует область пониженного давления, а атмосферное давление составляет 1004–1008 гектопаскалей.

После прохладного начала мая нынешнее потепление стало одним из самых заметных за последние недели, хотя устойчивой летней погоды синоптики пока не обещают.