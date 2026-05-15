На 28,5% увеличилось количество обращений жителей Латвии к своему главному правозащитнику. В первую тройку входят обращения, связанные с принципом хорошего управления (16%), правами ребенка (15%) и правом на справедливый суд (12%).

В 9 случаях из 10 институт омбудсмена ограничивается ответами заявителям, и только результатом десятой части становятся рекомендации для институтов власти.

«От этого не должны страдать люди»

Как рассказала на Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Карина Палкова (утверждена в сентябре прошлого года после громкого скандала с предыдущим омбудсменом Юрисом Янсонсом), большую часть деятельности ее учреждения является разъяснение нормативных актов.

– У нас очень хороший Закон о защите прав детей, также Уголовный закон безупречен, но – применение иногда не соответствует. Тогда мы стараемся что-то отрегулировать.

В прошлом году было исполнено более 2/3 пожеланий омбудсмена. «И за это действительно огромная благодарность всем вовлеченным сторонам, как депутатам Сейма, так министрам, самоуправлениям. Ибо ясно одно: мы можем что угодно констатировать, но, если перед тобой нет сотрудничающего партнера, учреждения, которое знает и хочет решать, далеко мы не уйдем».

В 2025 году омбудсмен представил 9 мнений для Конституционного суда и 51 раз направлял свои органам учреждениям исполнительной власти. Среди тем, актуальных для правозащиты, оказались:

Усовершенствование системы отягощений недвижимого имущества и компенсаций;

Правовое регулирование «развлекательного шума»;

Недостаток обоснования взятия под стражу в сокращенных судебных приговорах;

Правовое регулирование ветровых электростанций.

Учителя каждый обидеть может

К.Палкова обратила внимание на прискорбную тенденцию – в школах педагоги все чаще страдают от эмоционального, и даже физического насилия со стороны учеников и их родителей. Разрушают репутацию педагогов тенденциозные видео, размещаемые в социальных сетях.

– Много жалоб на социальные центры, в частности, на качество ухода за здоровьем. Надо сказать, что у социальных работников нагрузка – огромная, требования – высокие. Порог вознаграждения очень колеблется, и требования самоуправлений тоже, количество обихаживаемых везде разное. Ясно одно – от этого не должны страдать люди, находящиеся в учреждениях: там пенсионеры, там люди с инвалидностью.

Бьет, значит – не любит

Председатель парламентской комиссии Лейла Расима («Прогрессивные») напомнила нашумевший случай убийства в Екабпилсе – молодой женщины бывшим, токсичным мужем. Насколько в Латвии отработаны механизмы защиты от домашнего насилия? Омбудсмен признала, что они используются как «технический, тактический ход». В ее бюро порой звонят женщины, спрашивающие – где они могли бы укрыться. – Тут наши консультанты, на мой взгляд, очень хорошо выполняют свои задачи. Ясно рассказывают, что нужно сделать, куда обращаться.

За более чем полугодовой срок работы К.Палковой во главе правозащитного учреждения, ей не приходилось решать вопрос прямой угрозы жизни женщинам.

Был поднят еще один замалчиваемый вопрос: что происходит с детьми, у которых в свидетельстве о рождении, в графе «отец», стоит «неизвестный». В ряде случаев, это последствия сексуального насилия… Как пояснила начальница отдела защиты прав ребенка Лайла Гравере, до сих пор государство не имело оснований платить средства на содержание, так как непонятно – вместо кого?

– Здесь нужно создать совершенно другой механизм. Тут одно министерство на другое смотрит. Мы говорили с Министерством юстиции. Уголовный процесс происходит в суде, там есть доказательства, например, ДНК, подтверждающие происхождение ребенка.

«Мы говорим об очень узкой группе, которые находились в детских домах, и у которых самих наступила беременность в результате преступления», – отметила Л.Гравере. «Болезненная тема», – вздохнула Л.Расима.

«Дети, которые не нужны никому»

Очень большое количество жалоб поступает на работу сиротских судов. По мнению омбудсмена, они должны фокусироваться на защите семьи и ребенка, но вместо этого перегружены лишней работой. Карина Палкова считает необходимым пересмотреть их функции, часть передать самоуправлениям.

Верховный Суд уже получил мнение омбудсмена.

Омбудсмен отметила, что родители, при расставании, порой злонамеренно пытаются опорочить друг друга, чтобы заполучить ребенка. Для этого собираются доказательства – например, что один из родителей кричит. «Достаточно легко можно получить статус временной правовой защиты, чтобы ребенка изъять».

– Получается так, что разведенный отец лишается права увидеть своего ребенка, – высказался депутат Юргис Клотиньш (Национальное объединение). «Это несоразмерно», – согласилась Карина Палкова. Работники сиротских судов должны уметь проводить переговоры с детьми – «ну это же твой папа, подойти к нему».

Случается в Латвии и так, что самоуправления не принимают клиентов учреждений для несовершеннолетних, которые, как выясняется, зарегистрированы в другом муниципалитете.

– Сейчас в государстве есть дети, которые не нужны никому, — признала К.Палкова.

«Ребенок не должен быть мячом, которого мы бросаем из стороны в сторону, – ответила омбудсмен о случаях отказов от детей в институциональных учреждениях, – Вы представляете, что происходит в сознании пяти-шестилетнего ребенка, которого перекидывают из одного места в другое?»

Есть ли в стране юстиция для всех?

Майя Крастиня, руководитель общества Naktsmieru Rīgai (борется с «развлекательным шумом»), обратилась к омбудсмену: «Людям некуда обращаться, нет денег, чтобы нанять адвоката. Потому они обращаются в ваше бюро. Если у человека есть деньги, то только так он может добиться справедливости».

– Вы подняли очень болезненный вопрос, – признала К.Палкова. – С этого лета в Конституционном суде будет бесплатная юридическая помощь.

«Мы выполняем функции государства и самоуправления, – продолжила омбудсмен. – Люди очень часто пишут нам, если проиграны Верховный и Конституционный суды, все возможности исчерпаны, остается только Европейский суд».

– За каждым заявлением есть проблема. Конечно, все упирается в бюджет. Было бы прекрасно, если бы имелись консультационные центры с юристами. У нас, конечно, есть общественные организации…

А вот что еще характеризует нынешнюю ситуацию в Сейме: на встрече с омбудсменом не было ни одного т.н. «русского» депутата, и вопросы национальных меньшинств ни разу не подымались. Значит, все хорошо?

БИОГРАФИЯ

Карина Палкова (урожденная Петросян), 1986 г.р., доктор права, адвокат, специализирующаяся по медицинским делам. Промоционная работа в Университете Страдиня в 2020 году была посвящена защите прав несовершеннолетних пациентов.

В 2012-13 гг. от партии «Единство» баллотировалась в Юрмальскую думу, была помощницей депутата Яниса Рейрса (затем министр финансов). Впоследствии из партии вышла.