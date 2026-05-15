К официальным местам купания в ЛР добавилось еще два - чем они отличаются от неофициальных 1 974

Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Болдерайский карьер.
ФОТО: Facebook

Прежде, чем перейти в стадию полураспада, правительство Эвики Силини вспомнило про приближающийся купальный сезон. Хосам Абу Мери, ответственный за здоровье населения сопартиец премьерки, отчитался о выполнении правил N 692 «Порядок создания, содержания и управления качеством воды купален».

Плюс две купальни

По Латвии на данный момент в список мест для купания были включены 59 мест: 32 в Балтийском море и Рижском заливе, а еще 27 – во внутренних водах. К ним официально присоединят еще два новых.

Кабинетом Министров уточнены требования, которые обслуживающее место купания лицо должно обеспечить:

  • например, оборудовать туалеты, предусмотрев систему отвода сточных вод в канализационную сеть или местные очистные сооружения, или разместить передвижные кабинки;

  • оборудовать раздевалки;

  • разместить контейнеры для отходов;

  • обеспечить разрыхление и просеивание верхнего слоя песка наземной части места купания;

  • обеспечить регулярный и своевременный сбор и вывоз мусора.

Спасатели готовы спасать

Инспекция, согласно пункту 4 правил N 692, оценила информацию самоуправления города Риги и самоуправления Кулдигского края о создании новых мест для купания – в Болдерайском карьере и Кулдигского городского пляжа – пруда Марас, и признала, что данные места для купания соответствуют официальным требованиям, «тем самым способствуя возможностям здорового образа жизни жителей».

Самоуправление Рижского государственного города подготовило и благоустроило Болдерайский карьер, уже пять купальных сезонов подряд организуя мониторинг качества воды для купания, обеспечивая ежедневные работы по уборке прилегающей территории и содержанию оборудованной инфраструктуры.

На территории оборудованы кабинки для переодевания, детская игровая площадка, волейбольная площадка, расположены скамейки для отдыха, установлены камеры видеонаблюдения, у карьеры выстроены мостки, а во время купального сезона размещаются передвижные санузлы, устанавливаются мусорные баки и контейнеры. Для обеспечения как безопасности пловцов, так и общественного порядка у водоема в купальный сезон 2026 года планируется установить передвижной модуль спасательной станции.

В свою очередь, в Кулдиге в добавление к перечисленному, провели и велодорожки к пруду Марас.

Зарплата проверяющих

Министерство здоровья выделило штатные единицы, следящие за купальнями по всей Латвии – инспектора (базовая зарплата 1509 евро «грязными») и врач-гигиениста (1797 евро). В среднем, на год мониторинг одной купальни обходится в 594,12 евро.

Но, разумеется, все это очень условно – ведь только протяженность береговой линии со стороны Балтики и Рижского залива составляет у нашей республики около 500 километров. На все проверяющих не напасешься, так что – следим за собой и окружающими!

Читайте нас также:
#здравоохранение #туризм #экология #безопасность #спасатели #инфраструктура #правительство
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
