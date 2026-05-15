Эвика Силиня ушла в отставку, но… продолжает исполнять обязанности. Министра земледелия задерживают прямо в рабочем кабинете. Все внимание приковано к президенту.

Три скандала за одно утро

Такого утра, как в четверг, 14-го мая, ветераны латвийской политики не припомнят. Фактически за час-полтора произошло три громких события:

сперва прямо из своего рабочего кабинета был увезен на допрос в прокуратуру министр земледелия Армандс Краузе,

затем туда же на допрос доставили директора Госканцелярии Райвиса Кронбергса,

а в это время не менее драматические события разворачивалась и в кабинете премьера Эвики Силини.

Но обо всем по порядку. Правительство, которое и так находилась в практически недееспособном состоянии, решила торпедировать сама Эвика Силиня: она, как мы уже сообщали, в прошлое воскресенье, не предупредив партнеров по коалиции, уволила министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные»).

Более того, премьер, опять-таки не согласовав с теми же «прогрессивными», выдвинула и кандидата на пост министра обороны — им согласился стать профессиональный военный Райвис Мелнис, который, будучи военнослужащим, ни в какой партии не состоял.

Эти действия премьера запустили процесс окончательной гибели правительства.

Потеря голосов

Попытка Эвики Силини умиротворить «прогрессивных» не увенчалась успехом — в среду, после почти часового общения с премьером, лидер партии «Прогрессивные» Андрис Шуваев заявил, что у премьера больше нет голосов его партии. То есть правительство потеряло большинство в Сейме.

При этом Шуваев дал понять, что депутаты данной политической силы поддержат инициативу о выражении недоверия премьеру в случае, если оппозиция с такой инициативой выйдет.

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца», – депутат Сейма от оппозиционного Объединенного списка Марис Кучинскис призвал Эвику Силиню быстрее подать в отставку.

Долго ждать продолжения не пришлось — уже вскоре представители правой оппозиции в лице Объединенного списка и Нацобъединения сообщили, что собираются депутатские подписи под заявлением о выражении недоверия главе правительства. Правая оппозиция пообещала добиться, чтобы данный вопрос был рассмотрен уже на ближайшем пленарном заседании Сейма, то бишь вчера.

Утро вечера мудренее

Уже фактически после этого, то бишь в среду ближе к вечеру, Эвика Силиня должна была сама уйти в отставку. По слухам, к такому шагу ее подталкивали и однопартийцы.

Однако премьер в среду вечером и даже ранним утром в четверг отказывалась это делать. Правда, около 9 утра, когда стало ясно, что оппозиция «не шутит» и готовится инициировать вопрос о недоверии премьеру, Эвика Силиня связалась со спикером Сейма и попросила ее отложить начало пленарного заседания — то есть начать его не в 9.00, а в 10.00, чтобы Силиня могла сама прибыть в Сейм и объявить с трибуны о своей отставке.

Спикер Сейма Дайга Миериня выполнила просьбу премьера и заседание отложила, однако… Силиня «передумала» и в Сейм так и не приехала. Вместо этого на 10.30 она назначила пресс-конференцию, на которой, заклеймив позором «прогрессивных», и объявила о своей отставке.

А что же дальше?

Ушедшее в отставку правительство продолжает работать до момента утверждения Сеймом нового правительства.

Чисто теоретически оно вполне может проработать и до выборов в Сейм, если до этого не удастся сформировать новое правительство. Дело в том, что у возможного «ядра» нового правительства в составе Нацобъединения, "зеленых крестьян" и Объединенного списка наберется всего 43 голоса, а нужно хотя бы 51…

Вчера эти три политических силы концептуально уже договорились о формировании правительства. Видимо, сперва они будут пытаться уговорить войти в новую правящую коалицию «Новое Единство». А если партия Силини не согласится? Поскольку Нацобъединение уже отвергло сотрудничество с партией «Прогрессивные», то есть три варианта развития событий:

Вариант первый — эти три политических силы пытаются каким-то образом «отколоть» часть депутатов «Нового Единства». Исключить такой сценарий нельзя, поскольку очевидно, что в новом Сейме у этой партии будет минимум вдвое меньше мандатов, чем сейчас и депутаты могут переметнуться в другую политическую силу.

Вариант второй — эта тройка, поняв, что «Новое Единство» расколоть или уговорить не удастся, начинают переговоры с партией «Латвия на первом месте», которая имеет вместе с независимыми депутатами 11 голосов. 43 плюс 11 — вполне стабильное большинство.

Вариант третий — правительство Силини продолжает выполнять свои обязанности до выборов.

Слово Ринкевичу

На данном этапе ключевую роль будет играть президент Эдгар Ринкевич, ведь по Конституции именно президенту предоставлено эксклюзивное право выдвигать кандидата в премьеры и поручать ему формирование правительства.

Времени до выборов крайне мало и президент не будет медлить с выдвижением кандидата. Упомянутая тройка считает, что поскольку «Новое Единство» в парламенте этого созыва дважды руководило правительством, им больше поручать премьерские обязанности нельзя.

Вот только пока эта тройка о своем едином кандидате не договорилась. А значит многое будет зависеть от главы государства. Нельзя исключить, что он сперва поручит формирование правительства Марису Кучинскису из Объединенного списка — он уже был премьером, а также имеет опыт работы и министром, и руководителем комиссии по нацбезопасности…

Консультации политических сил с президентом начнутся уже сегодня.

Всем оставаться на своих местах!

Что же касается задержания министра земледелия, то, как вчера заверил генпрокурор Арминс Мейстерс, это никоим образом не связано с политическими скандалами и отставкой премьера.

Глава минземледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян) был задержан и допрошен в рамках начатых уголовных процессов «по делу деревообработчиков». Речь идет об оказании государством помощи частным компаниям по деревообработке, в результате которой, вероятно, была противоправна оказана помощь, приведшая, возможно, к убыткам государству в размере 50 миллионов евро.

В рамках этого расследования аж 10 человек оказались под подозрением – это министр земледелия Армандс Краузе (уже отстранен премьером от должности), директор Госканцелярии Райвис Кронбергс (оставлен под стражей по подозрению в противодействии расследованию, но, скорее всего, его освободят), госсекретарь минземледелия Гиртс Круминьш, чиновник минземледелия, а также целый ряд бывших и действующих должностных лиц госкомпании «Латвияс валстс межи» и компании по деревообработке PATA.

Силиня перед уходом в отставку поспешила освободить Краузе от должности министра земледелия — его обязанности, по совместительству, будет исполнять министр экономики Виктор Валайнис, который вчера же был официально выдвинут «зелеными крестьянами» кандидатом в премьеры на парламентских выборах 3-го октября.