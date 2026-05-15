Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иранские дроны остаются главной угрозой для армии США на Ближнем Востоке — CENTCOM 0 152

В мире
Дата публикации: 15.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иранские дроны остаются главной угрозой для армии США на Ближнем Востоке — CENTCOM

Современные иранские беспилотники продолжают представлять основную опасность для американских военных на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер, отметив, что Тегеран активно развивает высокотехнологичные дроны с элементами радиоэлектронной борьбы и разведки.

Современные иранские беспилотники продолжают представлять главную опасность для американских вооруженных сил на Ближнем Востоке, заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.

"Мы сталкиваемся с возросшей угрозой со стороны высокотехнологичных беспилотников", - сказал адмирал, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.

"Они оснащены реактивными двигателями. У них есть высокотехнологичные датчики. У них есть средства радиоэлектронной борьбы. У них есть средства радиоэлектронной разведки", - пояснил глава CENTCOM.

При этом он указал, что времена использования дорогостоящих средств противовоздушной обороны прошли.

"В последнее время мы используем наши собственные недорогие односторонние ударные беспилотники, атакуя Иран, заставляя его использовать более мощное и дорогостоящее оружие", - сказал Купер.

"Поэтому я могу с уверенностью сказать, что мы во многом изменили ситуацию с затратами. Есть еще над чем работать, но я доволен тем, что мы делаем в этом отношении", - добавил он, не вдаваясь в подробности.

По мнению редакции, заявление главы CENTCOM показывает, насколько стремительно беспилотные технологии меняют современные военные конфликты. Иранские дроны становятся не только инструментом разведки и атак, но и важным элементом давления на американское присутствие в регионе, заставляя США искать более дешевые и гибкие способы противодействия новым угрозам.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карнавал в Бразилии
Изображение к статье: Президент Финляндии Александр Стубб
Изображение к статье: Кирилл Буданов
Изображение к статье: Дональд Трамп и Си Цзиньпинь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Тимофей и Марфа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Лондон
В мире
Изображение к статье: Швея - опасная профессия
ЧП и криминал
Изображение к статье: Honda.
Бизнес
Изображение к статье: Эдгарс Мекшс, председатель думы Лудзенского края; Давидс Рубенс, председатель думы Ливанского края, Ивета Малина-Табуне, руководитель администрации Латгальского региона планирования; Алдис Адамовичс, председатель совета развития Латгальского региона планирования и председатель думы Прейльского края; Янис Розенбергс, председатель думы Цесисского края. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео