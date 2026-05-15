В Швейцарии стартует чемпионат мира по хоккею 2026 года. Уже в первые дни турнира сборную Латвии ждут матчи против хозяев турнира Швейцарии и Германии.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года официально стартует сегодня в Швейцарии. Матчи турнира примут Цюрих и Фрибург, а первые игры обещают сразу несколько топовых противостояний.

В стартовый день в группе А, где выступает и сборная Латвии, сыграют Финляндия и Германия, а вечером встретятся Швейцария и США.

Во Фрибурге в группе B сначала состоится матч Канада — Швеция, а затем на лед выйдут Чехия и Дания.

Для латвийских болельщиков турнир по-настоящему начнется в субботу вечером, когда сборная Латвии сыграет с хозяевами чемпионата — Швейцарией.

Уже на следующий день команду ждет еще один сложный матч — против Германии.

Фактически старт турнира для Латвии станет одним из самых тяжелых за последние годы: сразу два серьезных соперника за первые двое суток.

Особое внимание болельщики наверняка обратят и на матч против Австрии 19 мая. Именно поражение от австрийцев на прошлом чемпионате мира лишило Латвию шансов на выход в четвертьфинал.

Также в группе латвийцам предстоят встречи с Финляндией, США, Великобританией и Венгрией.

Все матчи сборной Латвии будут транслироваться в прямом эфире на LTV7.

Во второй группе сыграют Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения и Италия.

Формат турнира остается привычным: 16 сборных разделены на две группы по восемь команд. Каждая команда проведет по семь матчей.

Четыре лучшие сборные из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а последние команды покинут элитный дивизион.

В следующем году их места займут Украина и Казахстан.

На прошлом чемпионате мира победу впервые за долгое время одержала сборная США, которая в финале обыграла Швейцарию в овертайме со счетом 1:0.

Для Латвии прошлый турнир завершился разочарованием — команда заняла десятое место и не смогла выйти в плей-офф.

Теперь сборная постарается вернуть себе место среди лучших команд мира, а интерес к турниру в Латвии традиционно остается одним из самых высоких среди всех спортивных событий года.

Чемпионат мира продлится до 31 мая. Медальные матчи и полуфиналы примет Цюрих.