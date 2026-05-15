Разрушенный жилой дом в Киеве, спасатели разбирают завалы.
После масштабной российской атаки на Киев число погибших выросло до 24 человек. Российская ракета разрушила часть многоэтажного жилого дома, а спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.
Киев пережил одну из самых тяжелых атак последних месяцев. После ночного удара российских войск число погибших в украинской столице выросло как минимум до 24 человек, среди них трое детей.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, еще 47 человек получили ранения.
Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Дарницком районе Киева, где российский удар частично разрушил многоэтажный жилой дом.
По информации спасателей, уничтожены 18 квартир. Часть здания оказалась буквально срезана ударом с первого по девятый этаж.
Под завалами могут оставаться люди.
На месте продолжается масштабная спасательная операция: в разборе конструкций участвуют около 170 спасателей и более 50 единиц техники.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повреждения в Киеве зафиксированы примерно в 20 местах.
Пострадали жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другие объекты гражданской инфраструктуры.
«Российский ракетный удар буквально сравнял с землей жилой дом», — заявил Зеленский в вечернем обращении.
Полиция сообщила, что среди найденных под завалами погибших — трое мужчин, три женщины и одна девочка.
Одновременно атакам подверглись и другие регионы Украины. О пострадавших сообщают Одесская, Херсонская и Харьковская области.
По данным украинских Военно-воздушных сил, Россия за сутки выпустила по Украине 675 ударных беспилотников и 56 ракет.
Украинская ПВО заявила о перехвате 652 дронов и 41 ракеты.
Масштабы атаки показывают, насколько интенсивной остается воздушная война: беспилотники и ракеты запускаются одновременно, чтобы перегружать системы противовоздушной обороны и наносить удары по гражданской инфраструктуре.
Зеленский вновь призвал международных партнеров не игнорировать происходящее.
«Так точно не действуют те, кто считает, что война приближается к завершению», — подчеркнул президент Украины.
Отдельно он сообщил, что в Херсоне российский беспилотник атаковал автомобиль ООН. По словам Зеленского, удар был преднамеренным, однако люди в машине не пострадали.
Спасательные работы в Киеве продолжаются, и число жертв еще может увеличиться.
#Київ: станом на 06:00 24 людини, серед них 3 дитини, загинули в Дарницькому районі через російський удар.— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 15, 2026
Психологічну допомогу отримали 398 людей.
Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території.
Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій.
Роботи тривають! pic.twitter.com/2C78hhl6M2
Оставить комментарий(1)