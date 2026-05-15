После массированной атаки на Киев под завалами находят погибших: среди жертв трое детей

Дата публикации: 15.05.2026
Разрушенный жилой дом в Киеве, спасатели разбирают завалы.

После масштабной российской атаки на Киев число погибших выросло до 24 человек. Российская ракета разрушила часть многоэтажного жилого дома, а спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.

Киев пережил одну из самых тяжелых атак последних месяцев. После ночного удара российских войск число погибших в украинской столице выросло как минимум до 24 человек, среди них трое детей.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, еще 47 человек получили ранения.

Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Дарницком районе Киева, где российский удар частично разрушил многоэтажный жилой дом.

По информации спасателей, уничтожены 18 квартир. Часть здания оказалась буквально срезана ударом с первого по девятый этаж.

Под завалами могут оставаться люди.

На месте продолжается масштабная спасательная операция: в разборе конструкций участвуют около 170 спасателей и более 50 единиц техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повреждения в Киеве зафиксированы примерно в 20 местах.

Пострадали жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другие объекты гражданской инфраструктуры.

«Российский ракетный удар буквально сравнял с землей жилой дом», — заявил Зеленский в вечернем обращении.

Полиция сообщила, что среди найденных под завалами погибших — трое мужчин, три женщины и одна девочка.

Одновременно атакам подверглись и другие регионы Украины. О пострадавших сообщают Одесская, Херсонская и Харьковская области.

По данным украинских Военно-воздушных сил, Россия за сутки выпустила по Украине 675 ударных беспилотников и 56 ракет.

Украинская ПВО заявила о перехвате 652 дронов и 41 ракеты.

Масштабы атаки показывают, насколько интенсивной остается воздушная война: беспилотники и ракеты запускаются одновременно, чтобы перегружать системы противовоздушной обороны и наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Зеленский вновь призвал международных партнеров не игнорировать происходящее.

«Так точно не действуют те, кто считает, что война приближается к завершению», — подчеркнул президент Украины.

Отдельно он сообщил, что в Херсоне российский беспилотник атаковал автомобиль ООН. По словам Зеленского, удар был преднамеренным, однако люди в машине не пострадали.

Спасательные работы в Киеве продолжаются, и число жертв еще может увеличиться.

#президент #Украина #война #спасатели #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
