Россия заявила о формировании "полного партнерства" с движением Талибан в Афганистане и расширении сотрудничества с властями в Кабуле. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече стран Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане.

По его словам, Москва выстраивает с афганскими властями "прагматичный диалог", который охватывает вопросы безопасности, торговли, культуры и гуманитарной помощи. Шойгу также призвал другие государства активнее развивать отношения с Кабулом.

Он отметил, что взаимодействие с Афганистаном имеет важное значение для безопасности и развития стран-участниц ШОС, куда входят Россия, Китай, Индия, Пакистан и Иран. Организация позиционируется как площадка, альтернативная западным международным структурам.

В 2025 году российские власти стали первыми, кто официально признал правительство Талибана в Афганистане. При этом движение до сих пор не имеет широкого международного признания.

С момента прихода Талибана к власти в 2021 году Афганистан переживает тяжелый гуманитарный кризис.

Международные организации регулярно сообщают о нарушениях прав человека, включая ограничения прав женщин, свободы слова и прессы, а также задержаниях и пытках оппонентов режима и журналистов.

Возвращение Талибана к власти произошло после вывода международных сил под руководством США, которые находились в стране около 20 лет.