Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сын экс-президента Венесуэлы рассказал, как Мадуро живёт в американской тюрьме 0 752

В мире
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сын экс-президента Венесуэлы рассказал, как Мадуро живёт в американской тюрьме

Сын бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил в интервью Der Spiegel, что его отец больше не находится в одиночной камере в американской тюрьме. По словам Николаса Мадуро Герры, экс-лидер страны с пасхальной недели содержится вместе с 18 заключёнными, общается с сокамерниками и даже начал изучать английский язык.

Сын бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, депутат Николас Мадуро Герра, заявил в интервью Der Spiegel, что его отец, находящийся в нью-йоркской тюрьме после задержания американскими военными в январе 2026 года, с пасхальной недели содержится не в одиночной камере, а в общей камере еще с 18 заключенными.

По словам Мадуро Герры, примерно половина сокамерников говорят по-испански, бывший венесуэльский лидер общается с ними, смотрит телевизор и учит английский.

Сын Мадуро выразил обеспокоенность условиями содержания отца, заявив, что тот привык к здоровому питанию, а в тюрьме получает "в основном углеводы, сильно переработанную еду, слишком много соли". В США Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения, в том числе в наркотерроризме; Мадуро эти обвинения отвергает.

По мнению наблюдателей, история с содержанием Николаса Мадуро в США продолжает оставаться не только уголовным, но и политически чувствительным вопросом. Семья бывшего президента пытается привлечь внимание к условиям его содержания, тогда как американские власти продолжают расследование по выдвинутым против него обвинениям, которые сам Мадуро категорически отвергает.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
2
1
0
1
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Президент Трамп и председатель СИ
Изображение к статье: Андрей Ермак
Изображение к статье: Карта Ормузского пролива
Изображение к статье: Президент Кубы обвинил США в энергетической блокаде острова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео