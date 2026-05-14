Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак был арестован на два месяца по делу об отмывании денег через строительство элитной недвижимости под Киевом, передает корреспондент DW из зала суда утром в четверг, 14 мая.

Кроме того, Ермаку назначили сумму залога в размере 140 млн гривен (2,72 млн евро. - Ред.). После оглашения приговора бывшего главу офиса президента Украины не взяли под стражу немедленно - у него есть 5 дней, чтобы собрать залог или обжаловать решение в апелляции.

12 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) попросили суд арестовать Андрея Ермака на два месяца с возможностью внесения залога в размере 180 млн гривен. После этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отложил заседание по просьбе адвокатов, не успевших ознакомиться с 16 томами материалов обвинения.

Днем ранее антикоррупционные органы Украины сообщили Ермаку, что подозревают его в легализации имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Дело против Андрея Ермака в Украине

По данным антикоррупционных органов, организованная группа, частью которой был бывший руководитель офиса президента Украины, причастна к легализации 460 млн гривен во время строительства элитного коттеджного поселка "Династия" в Киевской области.

Концепция строительства коттеджей "Династия", по данным следствия, появилась в мае 2020 года. В июне того же года к строительству присоединились Тимур Миндич ("Карлсон") и Андрей Ермак (R2).

По данным антикоррупционных органов, с 2021 по 2025 год организованная группа отмыла 8,9 млн долларов, которые затем использовали для строительства "Династии". Cледствие полагает, что средства были получены от работы в так называемой "прачечной", в которой обеспечивалось накоплении и легализация средств. Они поступали из разных источников, в том числе благодаря коррупционным схемам в "Энергоатоме".