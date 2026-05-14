Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Украине арестован экс-глава офиса президента Андрей Ермак 1 604

В мире
Дата публикации: 14.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Андрей Ермак
ФОТО: twitter

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Андрея Ермака на два месяца по делу об отмывании денег. Ему также назначили сумму залога в размере 140 млн гривен, передает корреспондент DW.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак был арестован на два месяца по делу об отмывании денег через строительство элитной недвижимости под Киевом, передает корреспондент DW из зала суда утром в четверг, 14 мая.

Кроме того, Ермаку назначили сумму залога в размере 140 млн гривен (2,72 млн евро. - Ред.). После оглашения приговора бывшего главу офиса президента Украины не взяли под стражу немедленно - у него есть 5 дней, чтобы собрать залог или обжаловать решение в апелляции.

12 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) попросили суд арестовать Андрея Ермака на два месяца с возможностью внесения залога в размере 180 млн гривен. После этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отложил заседание по просьбе адвокатов, не успевших ознакомиться с 16 томами материалов обвинения.

Днем ранее антикоррупционные органы Украины сообщили Ермаку, что подозревают его в легализации имущества, полученного преступным путем в составе организованной группы. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.

Дело против Андрея Ермака в Украине

По данным антикоррупционных органов, организованная группа, частью которой был бывший руководитель офиса президента Украины, причастна к легализации 460 млн гривен во время строительства элитного коттеджного поселка "Династия" в Киевской области.

Концепция строительства коттеджей "Династия", по данным следствия, появилась в мае 2020 года. В июне того же года к строительству присоединились Тимур Миндич ("Карлсон") и Андрей Ермак (R2).

По данным антикоррупционных органов, с 2021 по 2025 год организованная группа отмыла 8,9 млн долларов, которые затем использовали для строительства "Династии". Cледствие полагает, что средства были получены от работы в так называемой "прачечной", в которой обеспечивалось накоплении и легализация средств. Они поступали из разных источников, в том числе благодаря коррупционным схемам в "Энергоатоме".

×
Читайте нас также:
#Украина #строительство #коррупция #отмывание денег #арест
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сын экс-президента Венесуэлы рассказал, как Мадуро живёт в американской тюрьме
Изображение к статье: Президент Трамп и председатель СИ
Изображение к статье: Карта Ормузского пролива
Изображение к статье: Президент Кубы обвинил США в энергетической блокаде острова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео