Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У берегов ОАЭ захвачено судно: оно движется в сторону иранских вод 0 518

В мире
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта Ормузского пролива
ФОТО: пресс-фото

Недалеко от Ормузского пролива неизвестные захватили судно, стоявшее на якоре у берегов ОАЭ. По данным британских морских служб, сейчас оно движется в сторону территориальных вод Ирана на фоне резкого обострения ситуации в регионе.

В районе Ормузского пролива произошел новый опасный инцидент на фоне продолжающегося кризиса между Ираном, США и Израилем.

Как сообщил британский Центр морских торговых операций (UKMTO), неизвестные захватили судно, находившееся на якоре примерно в 70 километрах к северо-востоку от эмирата Фуджейра в ОАЭ.

По информации британской стороны, после захвата судно начало движение в направлении территориальных вод Ирана.

Пока неизвестно, кто именно стоит за операцией и о каком судне идет речь. Официальных комментариев со стороны Ирана также пока не поступало.

Инцидент произошел в одном из самых напряженных морских районов мира — Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Любые атаки или захваты судов в этом регионе сразу вызывают беспокойство на мировых рынках и среди судоходных компаний.

Ситуация в районе пролива резко ухудшилась после начала войны между США, Израилем и Ираном в конце февраля.

По данным AFP, Иран существенно ограничил судоходство через Ормузский пролив, а США продолжают морскую блокаду иранских портов, несмотря на действующее с апреля хрупкое перемирие.

На этом фоне нападения и инциденты с судами происходят всё чаще.

Только за последние дни Южная Корея сообщила об атаке неопознанного летательного аппарата на грузовое судно в Ормузском проливе, а власти Катара заявили о попадании дрона в другое коммерческое судно, прибывшее из Абу-Даби.

Фактически судоходство в регионе постепенно превращается в одну из самых уязвимых точек глобального конфликта на Ближнем Востоке.

Для мировой торговли это особенно чувствительно, поскольку через Ормузский пролив ежедневно проходят крупные объемы нефти, сжиженного газа и других стратегических грузов.

Сейчас внимание международных служб сосредоточено на том, удастся ли установить обстоятельства захвата судна и избежать дальнейшей эскалации в районе пролива.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сын экс-президента Венесуэлы рассказал, как Мадуро живёт в американской тюрьме
Изображение к статье: Президент Трамп и председатель СИ
Изображение к статье: Андрей Ермак
Изображение к статье: Президент Кубы обвинил США в энергетической блокаде острова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео