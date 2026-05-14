Недалеко от Ормузского пролива неизвестные захватили судно, стоявшее на якоре у берегов ОАЭ. По данным британских морских служб, сейчас оно движется в сторону территориальных вод Ирана на фоне резкого обострения ситуации в регионе.

В районе Ормузского пролива произошел новый опасный инцидент на фоне продолжающегося кризиса между Ираном, США и Израилем.

Как сообщил британский Центр морских торговых операций (UKMTO), неизвестные захватили судно, находившееся на якоре примерно в 70 километрах к северо-востоку от эмирата Фуджейра в ОАЭ.

По информации британской стороны, после захвата судно начало движение в направлении территориальных вод Ирана.

Пока неизвестно, кто именно стоит за операцией и о каком судне идет речь. Официальных комментариев со стороны Ирана также пока не поступало.

Инцидент произошел в одном из самых напряженных морских районов мира — Ормузском проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

Любые атаки или захваты судов в этом регионе сразу вызывают беспокойство на мировых рынках и среди судоходных компаний.

Ситуация в районе пролива резко ухудшилась после начала войны между США, Израилем и Ираном в конце февраля.

По данным AFP, Иран существенно ограничил судоходство через Ормузский пролив, а США продолжают морскую блокаду иранских портов, несмотря на действующее с апреля хрупкое перемирие.

На этом фоне нападения и инциденты с судами происходят всё чаще.

Только за последние дни Южная Корея сообщила об атаке неопознанного летательного аппарата на грузовое судно в Ормузском проливе, а власти Катара заявили о попадании дрона в другое коммерческое судно, прибывшее из Абу-Даби.

Фактически судоходство в регионе постепенно превращается в одну из самых уязвимых точек глобального конфликта на Ближнем Востоке.

Для мировой торговли это особенно чувствительно, поскольку через Ормузский пролив ежедневно проходят крупные объемы нефти, сжиженного газа и других стратегических грузов.

Сейчас внимание международных служб сосредоточено на том, удастся ли установить обстоятельства захвата судна и избежать дальнейшей эскалации в районе пролива.