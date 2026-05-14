Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В пятницу температура воздуха поднимется до +22 градусов, но не везде 0 424

Наша Латвия
Дата публикации: 14.05.2026
LETA
Изображение к статье: Люди в парке
ФОТО: Виталий Вавилкин

В пятницу местами в Латвии температура воздуха поднимется выше +20 градусов, значительно более прохладная погода ожидается в приграничных с Россией районах и на части побережья, прогнозируют синоптики.

В ближайшую ночь будет преимущественно небольшая облачность, в начале ночи местами в западной и центральной части страны пройдут кратковременные дожди. При слабом юго-восточном ветре воздух остынет до +2..+9 градусов.

Днем солнце временами будут закрывать облака, в восточной части страны ожидается более облачная погода. Местами в Курземе пройдут кратковременные дожди и возможна гроза, дождь ожидается также в приграничных с Россией районах.

Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +17..+22 градусов, на крайнем востоке страны и на части побережья - до +12..+16 градусов.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +7..+9 градусов, днем столбик термометра достигнет +21 градуса, прохладнее будет на севере города, где ожидается морской бриз.

×
Читайте нас также:
#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Проверка температуры у ребенка
Изображение к статье: Домашняя аптечка с медикаментами
Изображение к статье: Покинутый класс школы и военный беспилотник за окном
Изображение к статье: Школа сениоров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео