В пятницу местами в Латвии температура воздуха поднимется выше +20 градусов, значительно более прохладная погода ожидается в приграничных с Россией районах и на части побережья, прогнозируют синоптики.

В ближайшую ночь будет преимущественно небольшая облачность, в начале ночи местами в западной и центральной части страны пройдут кратковременные дожди. При слабом юго-восточном ветре воздух остынет до +2..+9 градусов.

Днем солнце временами будут закрывать облака, в восточной части страны ожидается более облачная погода. Местами в Курземе пройдут кратковременные дожди и возможна гроза, дождь ожидается также в приграничных с Россией районах.

Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +17..+22 градусов, на крайнем востоке страны и на части побережья - до +12..+16 градусов.

В Риге в пятницу ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +7..+9 градусов, днем столбик термометра достигнет +21 градуса, прохладнее будет на севере города, где ожидается морской бриз.