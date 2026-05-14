Президент Кубы обвинил США в энергетической блокаде острова 1 218

Дата публикации: 14.05.2026
Мигель Диас-Канель заявил о резком ухудшении ситуации в энергетической системе Кубы и обвинил США в «геноцидной энергетической блокаде». По словам кубинского лидера, новые ограничения Вашингтона создают серьезные проблемы с поставками топлива и приводят к отключениям электроэнергии по всей стране.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал ситуацию с энергетикой на острове в последние дни особенно напряженной, отметив ее резкое ухудшение по причине энергетической блокады со стороны США.

«Ситуация в национальной электроэнергетической системе в последние дни особенно напряженная. Это резкое ухудшение имеет одну причину: геноцидная энергетическая блокада, введенная против нашей страны Соединенными Штатами, которые угрожают иррациональными тарифами любому государству, поставляющему нам топливо», — написал он в Х.

При этом, по словам президента, в стране в течение апреля наблюдалось «значительное улучшение качества энергообслуживания». «Прибытие всего одного топливозаправщика в кубинский порт из минимум восьми, необходимых каждый месяц, позволило нам сократить дефицит и, следовательно, количество отключений электроэнергии, которые, хотя и не исчезли полностью, значительно уменьшились», — подчеркнул Диас-Канель.

Куба обвинила США в экономической войне

Президент Кубы также раскритиковал американские СМИ и власти США, которые, по его мнению, пытаются представить кризис как результат неэффективного управления.

Диас-Канель заявил, что нынешние проблемы являются следствием многолетней экономической блокады и давления со стороны Вашингтона.

«Им пришлось признать, что, несмотря на жестокие меры экономической и энергетической блокады со стороны правительства США, Куба все еще держится, сильна, и это не несостоявшееся государство, — отметил Диас-Канель. — Они признают, что кризис, охвативший нас, является результатом жестокой экономической войны, которую они ведут против нас, и преследования в энергетической сфере».

Он напомнил, что торгово-экономические ограничения против Кубы действуют более 60 лет, а при администрации Дональд Трамп были дополнительно усилены.

«Они приняли указ, полностью блокирующий поставки топлива на Кубу», — подчеркнул кубинский лидер.

Вместе с тем президент Кубы отметил тесные торговые отношения между карибской республикой и США, что показало, по его словам, некоторое ослабление американской блокады несколько лет назад.

В связи с этим Диас-Канель выразил уверенность, что «небольшая группа крайне правых экстремистов опасается улучшения отношений» между двумя странами. «Они цинично лгут или распространяют дезинформацию о кубинской реальности, требуя при этом еще большего удушения и угроз в отношении нашего народа», — подчеркнул президент.

Гавана заявила о готовности к диалогу

Несмотря на жесткую риторику, Диас-Канель заявил, что Куба по-прежнему готова к диалогу с США на равных условиях.

Он отметил, что Куба «всегда открыта для диалога на равных условиях, но будет продолжать сопротивляться и преодолевать огромные трудности своими усилиями, объединенная как нация и решительно противостоящая самым сложным вызовам».

По мнению редакции, энергетический кризис на Кубе вновь показывает, насколько тесно в современном мире переплетаются политика, экономика и энергетическая безопасность. При этом противостояние между Гаваной и Вашингтоном продолжает оставаться одним из самых продолжительных геополитических конфликтов последних десятилетий.

Автор - Светлана Тихомирова
