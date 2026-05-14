Министр земледелия Арманд Краузе подтвердил, что во время процессуальных действий у него изъяли телефон и компьютер, однако отверг информацию о задержании. При этом прокуратура ранее официально сообщила, что Краузе был задержан в рамках дела о поддержке лесопромышленников.

Скандал вокруг расследования по делу лесопромышленников продолжает стремительно развиваться. Министр земледелия Арманд Краузе подтвердил агентству ЛЕТА, что в ходе процессуальных действий правоохранительные органы изъяли у него компьютер и мобильный телефон, а также получили различные документы.

При этом сам Краузе отрицает, что был задержан.

Это заявление напрямую противоречит официальной информации прокуратуры, которая ранее сообщила, что Краузе и директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс были задержаны на время проведения процессуальных действий.

По словам Краузе, ему не предъявлены обвинения, а сам он участвует в процессе потому, что ранее лично обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением.

Министр утверждает, что все действия следствия связаны именно с этим обращением.

Он рассказал, что утром участвовал в процессуальных мероприятиях и добровольно передал свои данные следствию. По его словам, ему объяснили, что задержанным он не считается.

Фактически сейчас возникла необычная ситуация, когда заявления фигуранта расследования расходятся с официальной позицией прокуратуры.

Дополнительный политический резонанс делу придала реакция премьер-министра Эвики Силини. Еще до объявления собственной отставки она освободила Краузе от должности министра, заявив, что не может «терпеть даже тень подозрений» над членами правительства.

Сам Краузе назвал действия премьера трусливыми и заявил, что это осложнит дальнейшее политическое сотрудничество. После ухода из правительства он намерен вернуться к работе в Сейме как депутат.

Расследование связано с возможными злоупотреблениями при предоставлении государственной поддержки лесопромышленным предприятиям через долгосрочные договоры государственного предприятия «Латвийские государственные леса» (LVM).

Прокуратура считает, что при корректировке цен в этих договорах могли быть допущены преступления в государственной службе.

В рамках дела уже проведены обыски по месту жительства и работы нескольких лиц, а к процессуальным действиям был привлечен KNAB.

Особое внимание к делу привлекло и то, что Государственный контроль в последний момент отменил публикацию ревизии эффективности надзора за LVM после жалобы Министерства земледелия.

Ранее служебная проверка уже ставила под сомнение обоснованность предоставленной поддержки лесопромышленникам, хотя критического финансового положения компаний выявлено не было.

Сам Краузе продолжает настаивать, что внутренняя проверка министерства не обнаружила ущерба государству.

Теперь расследование становится не только уголовным, но и политическим кризисом — на фоне уже ушедшего в отставку правительства и растущего давления на правящую коалицию.