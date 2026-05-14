Политический кризис в Латвии переходит в новую фазу. После официальной отставки премьер-министра Эвики Силини президент Эдгар Ринкевич начинает консультации с парламентскими партиями о формировании нового правительства.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в пятницу в Рижском замке представители всех фракций Сейма обсудят возможности максимально быстрого создания нового кабинета министров.

Президент уже получил заявление Силини об отставке.

Фактически сейчас Латвия оказалась в ситуации, когда одновременно рухнула правящая коалиция и начался один из самых громких антикоррупционных скандалов последних лет.

В тот же день, когда премьер объявила об уходе, KNAB по поручению прокуратуры задержал министра земледелия Арманда Краузе и директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса в рамках дела о поддержке лесопромышленников.

Комментируя задержания, представитель президента заявил, что Ринкевич доверяет работе правоохранительных органов. Более подробных комментариев глава государства пока давать не планирует.

Политический кризис начал стремительно развиваться после того, как входящие в коалицию «Прогрессивные» потребовали начать консультации о новом правительстве.

Партия заявила, что нынешний кабинет министров утратил дееспособность, а продолжение работы возможно только после смены премьера или нового голосования о доверии в Сейме.

При этом сама Силиня еще накануне пыталась сохранить коалицию и предлагала партнерам продолжить сотрудничество.

Однако уже в среду Союз зеленых и крестьян фактически признал, что правительство больше не работает и стране необходимо новое политическое соглашение.

Последней точкой конфликта стала история вокруг министра обороны Андриса Спрудса и инцидентов с боевыми дронами в Латгале.

После этого Силиня заявила об утрате доверия к министру обороны, а Спрудс подал в отставку, взяв на себя политическую ответственность.

Сейчас главная задача президента — не допустить затяжного периода неопределенности перед парламентскими выборами, до которых остается всего около пяти месяцев.

Для жителей это означает, что уже в ближайшие дни могут начаться интенсивные переговоры о новой коалиции, техническом правительстве или перераспределении власти внутри нынешних партий.

Пока же Латвия входит в один из самых нестабильных политических периодов последних лет — одновременно с кризисом коалиции, вопросами безопасности и антикоррупционным расследованием против высокопоставленных чиновников.