Джордж и Амаль Клуни посетили празднование 50-летия благотворительного фонда The King's Trust, основанного королём Карлом III. Для выхода в свет 48-летняя Амаль выбрала "золотое" платье в пол от британского модного дома Alexander McQueen. На красной дорожке с парой также позировала тёща актёра — мать Амаль Бария Аламуддин.

Вечер в Королевском Альберт-холле также посетили Лилли Коллинз, Рита Ора, Бенедикт Камбербэтч, Род Стюарт.

Джордж и Амаль и Клуни с Карлом III.

Джордж и Амаль Клуни — нечастые гости на красных дорожках. В последний раз они выходили вместе в свет в минувшем апреле в Нью-Йорке, а до этого посетили премию "Золотой глобус". В феврале пару видели на Олимпийских играх в Милане, а недавно Амаль в одиночестве блистала на гала-вечере Cartier.

Напомним, Джордж Клуни женился на юристе Амаль Аламуддин в 2014 году. До знакомства с ней актер долгие годы считался одним из самых известных холостяков Голливуда и публично заявлял, что больше не собирается жениться. Однако спустя несколько лет после свадьбы у пары родились близнецы — Александр и Элла. Сейчас семья в основном живет на озере Комо в Италии.

По мнению редакции, Амаль Клуни давно превратилась не только в спутницу знаменитого актера, но и в самостоятельную икону элегантного стиля. Каждый её выход на красную дорожку неизменно становится одним из самых обсуждаемых событий светской хроники.