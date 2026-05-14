Актриса Людмила Аринина ушла из жизни в марте этого года. После смерти стало известно, что московская квартира и дача в Истре по завещанию перешли Ирине Пеговой, что вызвало широкий общественный резонанс. Решение Арининой прокомментировала Елена Проклова.

По мнению звезды актрисы, в этом нет ничего удивительного. «Конечно, у них были теплые отношения с Ириной Пеговой. Вы думаете, если бы не были их отношения такими, она бы получила такое наследство? Вряд ли», — поделилась своим мнением Проклова.

Также Елена не видит ничего странного в том, что Пегова отказывается давать комментарии о полученном наследстве. «А зачем ей это комментировать? Она молодец, что смогла завоевать такую любовь, такое доверие. Это ведь непросто», — отметила актриса.

У Арининой не было своих детей, однако остались племянники. Но им ничего не досталось после смерти Людмилы Михайловны. Проклова считает, что такое случается сплошь и рядом, и актерская профессия тут ни при чем. «В любой профессии у любых людей случаются такие ситуации», — сказала Елена.

Вот что Пегова получила в наследство от Арининой: московскую квартиру и дачу в Истре. Артистка таким образом выразила свою благодарность за заботу со стороны Елены.

По мнению редакции, история с наследством Людмилы Арининой еще раз показывает: близкие отношения далеко не всегда определяются степенью родства. Иногда именно человеческая поддержка, участие и доверие оказываются важнее формальных семейных связей.