Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В мире стали меньше пить вина: потребление вышло на уровень 1957 года 0 182

Lifenews
Дата публикации: 14.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: вино в бокале

Мировое потребление вина в 2025 году упало до самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в ежегодном статистическом отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Как сообщило агентство "Reuters", в прошлом году в мире было потреблено всего 208 млн гектолитров вина, что на 2,7% меньше показателей 2024 года и на 14% ниже уровня 2018 года.

Аналитики организации связывают этот спад с комплексом факторов: значительным подорожанием продукции из-за инфляции и изменением предпочтений молодого поколения, которое все чаще отказывается от алкоголя.

Наиболее резкое сокращение спроса зафиксировано в Китае, где потребление упало сразу на 13%. Также существенный спад продемонстрировали Нидерланды (-12,7%), Испания (-5,2%) и США (-4,3%).

Несмотря на отрицательную динамику, Соединенные Штаты остаются крупнейшим винным рынком мира с прогнозируемым объемом потребления в 31,9 млн гектолитров. В то же время отдельные страны показали рост: в Бразилии спрос увеличился на 41,9%, заметный подъем отмечен также в Румынии (+11%) и Японии (+6,8%).

Параллельно со снижением спроса OIV фиксирует сокращение площади виноградников. За последние 25 лет в мире исчезло около 10% винодельческих угодий. Только по итогам 2025 года общая площадь сократилась еще на 0,8%, составив 7 млн гектаров.

В Европейском Союзе этот процесс идет быстрее: во Франции площади под лозу уменьшились на 4,4% за год. На текущий момент крупнейшими держателями виноградников остаются Испания (915 тыс. га), Франция (740 тыс. га), Китай (733 тыс. га) и Италия (726 тыс. га).

Кроме того, эксперты отмечают, что объемы мирового экспорта вина упали до минимума за последние 15 лет. Отрасль входит в период долгосрочной трансформации, требующей от производителей адаптации к новым реалиям глобального рынка.

×
Читайте нас также:
#алкоголь #рынок #инфляция #экспорт #вино #потребление #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли оставлять телефон в розетке на ночь: эксперты предупредили о рисках
Изображение к статье: Кадр из фильма "Воск".
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Изображение к статье: Деменция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия
Изображение к статье: «Включите свет!»: в Гаване вспыхнули крупнейшие протесты с начала энергокризиса
В мире
Изображение к статье: Моника Витт.
В мире
Изображение к статье: Валдис Затлерс
Политика
Изображение к статье: Атвара. Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
В мире
1
Изображение к статье: Гроза
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео