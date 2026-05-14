Мировое потребление вина в 2025 году упало до самого низкого уровня с 1957 года. Об этом говорится в ежегодном статистическом отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Как сообщило агентство "Reuters", в прошлом году в мире было потреблено всего 208 млн гектолитров вина, что на 2,7% меньше показателей 2024 года и на 14% ниже уровня 2018 года.

Аналитики организации связывают этот спад с комплексом факторов: значительным подорожанием продукции из-за инфляции и изменением предпочтений молодого поколения, которое все чаще отказывается от алкоголя.

Наиболее резкое сокращение спроса зафиксировано в Китае, где потребление упало сразу на 13%. Также существенный спад продемонстрировали Нидерланды (-12,7%), Испания (-5,2%) и США (-4,3%).

Несмотря на отрицательную динамику, Соединенные Штаты остаются крупнейшим винным рынком мира с прогнозируемым объемом потребления в 31,9 млн гектолитров. В то же время отдельные страны показали рост: в Бразилии спрос увеличился на 41,9%, заметный подъем отмечен также в Румынии (+11%) и Японии (+6,8%).

Параллельно со снижением спроса OIV фиксирует сокращение площади виноградников. За последние 25 лет в мире исчезло около 10% винодельческих угодий. Только по итогам 2025 года общая площадь сократилась еще на 0,8%, составив 7 млн гектаров.

В Европейском Союзе этот процесс идет быстрее: во Франции площади под лозу уменьшились на 4,4% за год. На текущий момент крупнейшими держателями виноградников остаются Испания (915 тыс. га), Франция (740 тыс. га), Китай (733 тыс. га) и Италия (726 тыс. га).

Кроме того, эксперты отмечают, что объемы мирового экспорта вина упали до минимума за последние 15 лет. Отрасль входит в период долгосрочной трансформации, требующей от производителей адаптации к новым реалиям глобального рынка.