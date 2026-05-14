Без «Единства»? - Три партии договорились о сотрудничестве в формировании нового правительства 3 3746

Дата публикации: 14.05.2026
LETA
Изображение к статье: Министерские портфели
ФОТО: Виталий Вавилкин

Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян (СЗК) и "Объединенный список" (ОС) концептуально договорились о сотрудничестве при формировании нового правительства, сообщила в четверг агентству ЛЕТА руководитель Национального объединения Илзе Индриксоне.

По ее словам, в пятницу каждая партия представит свое видение президенту Эдгару Ринкевичу.

Уже сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") решила уйти в отставку, а Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в четверг утром по поручению прокуратуры задержало министра земледедия Арманда Краузе (СЗК) и главу Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса.

Индриксоне добавила, что после встречи с президентом партии пригласят на переговоры "Новое Единство" и тогда будут смотреть дальше. "Решение о том, кто будет выдвинут [на пост главы правительства], остается за президентом", - сказала Индриксоне.

Партии видят "Новое Единство" в качестве партнера. "Всю ли партию или ее часть, мы пока не знаем, какова их позиция в данный момент", - сказала Индриксоне, выразив надежду, что "Новое Единство" будет готово к участию.

Политик указала, что Нацобъединение" не рассматривает в качестве партнеров "Прогрессивных" и партию "Латвия на первом месте".

#президент #Латвия #партии #коррупция #переговоры #правительство #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
