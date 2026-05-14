Директор Государственной канцелярии c сегодня задержан по так называемому делу лесопромышленников за противодействие уголовно-процессуальным действиям, однако уже сегодня вечером может быть освобожден, сообщил на пресс-конференции в четверг генеральный прокурор Арминс Мейстерс.

Десять лиц, в отношении которых начат уголовный процесс и у которых сегодня проводились процессуальные действия, - это бывший госсекретарь Министерства земледелия Кронбергс, министр земледелия, глава Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, госсекретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш, заместитель начальника отдела стратегии и поддержки лесной отрасли Минземледелия Илзе Силамикеле, бывший председатель правления АО "Latvijas Valsts meži" (LVM) Петерис Путниньш, председатель правления LVM Зане Дриньке, советник председателя совета LVM Валдис Лукс, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристапс Клаусс, должностное лицо лесопромышленного предприятия "Pata" Рейнис Муйжниекс и владелец "Pata" Улдис Миеркалнс.

Уже сообщалось, что премьер-министр Эвика Силиня (Новое Единство), которая в четверг объявила об отставке, еще до этого освободила Краузе от должности, так как не может "терпеть никакой тени подозрения над министрами". Также она сообщила, что временно отстранила от должности Кронбергса.

В производстве Генеральной прокуратуры находится уголовный процесс, начатый по факту возможных преступных деяний, связанных со злоупотреблением служебным положением и допущенным бездействием при оказании противоправной поддержки лесопромышленникам.

Прокуратура сообщила, что в рамках уголовного процесса проведены процессуальные действия, в том числе обыски по месту жительства и работы нескольких лиц, в том числе по месту жительства и работы Краузе и Кронбергса.

Учитывая объем предстоящих процессуальных действий, к их проведению было привлечено Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

20 ноября прошлого года Генеральная прокуратура начала прокурорскую проверку того, действовали ли государственные должностные лица в соответствии с требованиями закона при принятии решения о предоставлении поддержки лесопромышленникам. В ходе проверки была установлена вероятность совершения преступных деяний на службе в государственных учреждениях в связи с оказанием противоправной поддержки лесопромышленникам путем корректировки цен в долгосрочных договорах LVM, сообщили в прокуратуре. В связи с этим Генеральная прокуратура начала уголовный процесс по преступлениям, предусмотренным в разделе Уголовного закона о преступлениях на государственной службе.