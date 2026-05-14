Сотни жителей Гаваны вышли на улицы, протестуя против масштабных отключений электричества и острого дефицита топлива. В некоторых районах столицы свет отсутствует до 20–22 часов в сутки, а жители перекрывают дороги, жгут мусор и требуют от властей срочно стабилизировать ситуацию.

Это крупнейшая волна протестов в Гаване с начала энергетического кризиса в январе, сообщает BBC.

Ранее министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви заявил, что на острове полностью закончились мазут и дизельное топливо, из-за чего энергосистема оказалась в «критическом состоянии».

На этом фоне США в среду вновь предложили Кубе гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов — в обмен на «существенные реформы коммунистической системы острова».

Ситуация резко ухудшилась после января, когда президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о намерении добиться смены коммунистического правительства Кубы, усилил эмбарго и пригрозил пошлинами странам, поставляющим острову топливо.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в среду написал в соцсетях, что причиной энергетического кризиса являются действия США, признав при этом, что ситуация на острове «особенно напряженная». «У этого драматического ухудшения есть одна причина — геноцидная энергетическая блокада, которой Соединенные Штаты подвергают нашу страну, угрожая иррациональными тарифами любому государству, поставляющему нам топливо», — заявил он.

Обычно Куба зависела от поставок нефти из Венесуэлы и Мексики для своих нефтеперерабатывающих заводов. Однако обе страны в значительной степени прекратили поставки после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами государствам, отправляющим топливо на остров.

Два дня назад президент Дональд Трамп объявил, что Куба «терпит крах» и сама попросила о переговорах, однако никаких конкретных деталей не привел.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к «содержательному диалогу», подчеркнув, что военного решения кризиса не существует.

Ранее в этом месяце Трамп заявлял, что при силовом конфликте Соединенные Штаты «практически немедленно» возьмут Кубу под свой контроль.

«У нас живет много пожилых людей, многие прикованы к постели. Продукты портятся», — сказал агентству Reuters житель столицы Родольфо Алонсо, работающий в государственном секторе.

По его словам, он решил выйти на акцию после того, как его район Плайя оставался без электричества более 40 часов.

«Мы начали стучать кастрюлями просто ради того, чтобы нам дали хотя бы три часа света. Нам больше ничего не нужно. Это не политический протест», — сказал он.

Журналисты Reuters сообщают, что в нескольких случаях видели, как электричество возвращалось именно в те районы, где проходили акции. После этого толпы мужчин, женщин и детей аплодировали и быстро расходились.

На местах дежурили усиленные наряды полиции, однако силовики в основном наблюдали со стороны и не вмешивались.

Ранее в тот же день министр энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы сделал заявление. «У нас совершенно нет ни мазута, ни дизеля. Резервов не осталось. Единственное, что у нас есть, — это газ с наших месторождений, где добыча выросла», — сказал Висенте де ла О в эфире государственного телевидения.

По его словам, отключения электричества, продолжающиеся по 20-22 часа в сутки, еще сильнее обострили напряжение в городе, и так измученном нехваткой еды, топлива и лекарств.

Больницы на Кубе уже не могут работать в нормальном режиме, школы и государственные учреждения вынуждены закрываться. Кризис ударил и по туризму — одной из ключевых отраслей кубинской экономики. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Кубы отказались от американской гуманитарной помощи на сумму 100 миллионов долларов. Гавана это обвинение отвергла.

По мнению редакции, энергетический кризис на Кубе превратился не только в экономическую, но и в серьёзную социальную проблему. Многосуточные отключения электричества, нехватка топлива, продуктов и лекарств усиливают напряжение в обществе и всё сильнее бьют по повседневной жизни людей. При этом противостояние Гаваны и Вашингтона продолжает осложнять поиск быстрого решения, а ситуация на острове остаётся крайне нестабильной.